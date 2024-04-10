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О слухах про новую iXBOX, игровой консоли на базе процессоров intel

Информация о новых консолях Microsoft поступает волнами. Цунами сносит всех недовольных и скептиков своей аргументацией. Странное и непонятное явление. Освещаю как могу. Имеющиеся факты За и Против.
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Интересные веяния и новый взгляд на развитие игровых консолей Xbox. Софтверный гигант тесно сотрудничает с технологической отраслью, но редко проводит коллаборации с ними. Intel, один из важнейших партнеров Microsoft, оказался в затруднительном положении и Фил Спенсер может ему помочь с обоюдовыгодными перспективами.

Предисловие

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Слух о новых консолях Xbox с комплектующими от Intel муссируется с конца января 2024 года. Неоднократно натыкался на них и освещал вопрос. У данной теории есть 2 гигантских минуса, решение которых мне не ведомы:

  1. Обратная совместимость с переходом на новые технологии невозможна. Потеря громадной библиотеки игр уничтожит начинание Фила Спенсера;
  2. Intel сильно отстает от конкурентов в графическом сегменте и не пользуется доверием;

Двух этих фактов достаточно, чтобы перечеркнуть все слухи о новой iXBOX с новой начинкой. Но у апологетов данной теории с каждым днем появляется все больше и больше аргументов в защиту своей теории. Именно на них сегодня и остановимся.

Surface

Самый важный и самый жесткий из всех аргументов. Многие не знают, что это и с чем едят. Это подразделение Microsoft для участия в государственных закупках и тендерах. У дельцов из Редмонта очень длинные руки и лоббистские наклонности. Они впихивают свои изделия по контрактам государственным учреждением. Бренд редко встречается в рознице, но один из самых распространенных в государственном секторе средней ценовой категории.

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Все известные мне устройства под данной маркой строятся на связке Intel+Microsoft. Обе компании имеют сильнейшие контрактные обязательства перед государством. Пока AMD поштучно торгует в рознице, Intel пропихивает сотни тысяч устройств одним росчерком пера. Тандем двух корпораций монополизировал рынок.

Инженеры Surface работали исключительно с синим лагерем и вряд ли захотят сменить свои предпочтения.

Видеокарты Intel

Ни для кого не секрет, что видеокарты от синих провалились с громким треском. Пользователи не поверили в IT-гиганта и прошли мимо нового игрока на рынке видеокарт.

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Корпорация демпингует рынок и сливает свои устройства ниже себестоимости. Не берусь судить об их реальном качестве, но на бумаге они заметно превосходят аналоги в голой производительности на потраченный рубль. Разработка и установка видеокарт в игровые консоли даст долговременный boost и приучит пользователей к новому игровому направлению. Microsoft получит СВЕРХ дешевую начинку.

Тайвань

Между США и Китаем нарастает напряженность и ведутся постоянные торговые войны. На маленьком острове сосредоточено более 60% всего производства микрочипов. Недавно американское правительство ввело ограничение на экспорт технологий в Китай. На длительной дистанции никто не знает, что произойдет в будущем. У коммунистической партии есть свои козыри в рукаве - 80% всех добываемый в мире редкоземельных элементов добывается в поднебесной. Развитие электроники без этих ресурсов встанет колом. Если Китай не сможет двигаться вперед, он ограничит вывоз ресурсов. Конкуренты не смогут производить чипы  и также остановятся в развитии. Неопределенность вопроса заставляет крупных игроков готовить запасной план и открывать производства в безопасных районах. Много денег закапывается в землю. 

Цена вопроса

Intel находится в подвешенном состоянии. Она вкладывает безумные суммы в строительство объектов, но не известно, сможет ли загрузить производственные линии новыми заказами. Одновременно с этим существуют планы по развитию видеокарт. Контракт на выпуск консолей может помочь с компенсацией части убытков. Корпорация может "даром" отдавать Microsoft дорогостоящие изделия, взамен получать преференции в других областях. Новый iXbox сможет навязать жесточайшую ценовую конфронтацию. Чтобы вы выбрали в 2020 году iXBOX за 300 или PS5 за 500 при их похожей производительности, но сомнительной репутации?

Мощное устройство с передовыми технологиями и низкой себестоимостью позволит сосредоточиться на распространении xbox game pass. Сегодня подписка компенсирует часть затрат на разработку и "демпинг" устройств. Если снять вопрос с затратами на железо, то больше денег от подписки останется на ее развитие.

Государственные контракты

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Вы не поверите, но муниципальные органы в разных странах мира часто приобретают развлекательные устройства для подчиненных организаций. В аэропортах, транспорте дальнего следования, казармах в армии и флоте, медицинских учреждениях, школах и детских садах, тюрьмах, административных заведениях есть комнаты отдыха. Они требуют некоторого наполнения. Хорошая лазейка для дорогостоящих контрактов.

Подобный рынок оценивается только в Соединенных штатах в 2-3 млн устройств каждый год. А еще есть "дружественные" страны, где могут пойти на поводу у активно настроенных граждан. По некоторым оценкам, по всему миру, только в данном направлении могут быть реализованы от 40 до 70 млн устройств. Перспективный рынок и для него есть все предпосылки. Microsoft и Intel отлично лоббируют свои интересы на законодательном уровне.

Искусственный интеллект

Microsoft и Intel входят в пятерку лидеров по данному вопросу. Их сотрудничество - это идеальный тандем с множеством обоюдовыгодных решений. Софт и железо. Два компонента одного целого.

За последние несколько недель обе компании объявили о своих планах в области развития искусственного интеллекта и делают ставку в этом направлении. Они максимально плотно интегрируют свои наработки в свои продукты.

Одновременно с этим существует АМД. Ее финансовые возможности не позволяют двигаться в аналогичном направлении и вкидывать огромные суммы в развитие. Отставание с каждым годом будет все заметнее и видно невооруженным глазом. Никто четко не понимает, что принесет данная область знаний и как ее будут использовать на практике. Современные инструменты уже используют зачатки ИИ, но окунутся с головой ни кто еще не решился.

Обратная совместимость

Краеугольный камень всех споров и начинаний. Игровая консоль без игр никому не нужна. Пусть она будет совершенна во всех отношениях, но успех зависит от контента и наполнения. У игровых консолей есть существенное различие в архитектуре перед персональными компьютерами. Пул памяти у консолей общий для видео и оперативки. Текстура загруженная в такую память доступна и видеокарте и процессору одновременно. На персональных компьютерах: "мухи отдельно, котлеты отдельно". Между архитектурой Intel и AMD так же есть свои различия. Общими словами - все похоже, но начинаешь копаться и вырастает "слон". 

Теоретически, Microsoft может договориться с партнерами, а те выпустят патчи под свои игры для новой платформы. Остальные игры пропустить через эмулятор. У Xbox уже есть опыт запуска игр от Xbox 360 на Xbox one. Явный минус такого подхода - при эмуляции теряется до 70% производительности. Старые игры на новом устройстве будут работать в версии от младшей Xbox series S, что как бы не очень...

Имиджевые потери и слухи о "недоконсоли" могут сильно повредить не самому успешному бренду.

Бонд... Сара Бонд

5 апреля в сети промелькнула новость о создании команды внутри Xbox по сохранению старых игр. Сама по себе эта новость не несет никакой смысловой нагрузки. В магазине GOG есть игры из прошлого тысячелетия и это обыденность. Для обратной совместимости с Xbox one на Xbox series было приложено минимум усилий. Инженеры АМД приложили максимум усилий для подобного вопроса.

А вот если на этот вопрос посмотреть под новым углом... Microsoft занялась портирование своих старых игр на новую платформу, то новость выглядит интересной. Проблему решают не на уровне железа, а через программные прокладки.

Игры

В 2018 году анонсировали The Elder Scrolls 6. Прошло куча времени, а до сегодняшнего дня не известны целевые платформы у игры. Это чистокровный  системселлер и его можно 5 лет без зазрения совести пихать в новостные заголовки. Устраивать регулярные "сливы" и рассказывать, какое светлое будущее у приставок Xbox. В отличие от Starfield, сила бренда  у данного проекты улетает высоко в космос. Только на одном имени можно делать деньги. Но нам ничего не известно. ВООБЩЕ ничего. Но игру можно подготовить к старту нового поколения. iXBOX и эксклюзив The Elder Scrolls 6 сорвут банк. Никто не будет смотреть на мыльцо и 30 кадров в играх через эмулятор. Ход конем. Далее игры от новоприобретенной Activision и контракт на спортивную линейку от Electronic Arts. Этого будет достаточно для стартового импульса.

Послесловие

Тут надо сделать некоторые выводы и подвести итоги. Во мне борются две сущности: рационалист и оптимист. Первый говорит, что все сказанное выше - это бред собачий. Microsoft слишком жадная и не захочет радикальных перемен. Она плывет по течению. Второй верит в лучшее. Нужны перемены и есть интересный вариант. На ум приходит старый добрый Олег и его мем после легендарного интервью

Другие темы автора

https://overclockers.ru/blog/Dante

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Теги

microsoft xbox series x surface видеокарты intel xbox game pass фил спенсер васютин the elder scrolls 6 игры microsoft игры xbox ixbox
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