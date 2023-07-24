За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Microsoft Rewards - программа лояльности от Microsoft, доступная всем желающим. За простые задачи вам начисляются баллы, которые вы можете отоварить на цифровые товары. Ничего криминального. Рутинные задачи в продуктах от Microsoft, что вы ежедневно совершаете за компьютером. Просто меняете привычные Google и Chrome на EDGE и Bing.

Предисловие

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Меня часто спрашивают, почему плохо отношусь к местным торгашам и покупкам в Аргентине, ведь это очень выгодно! Большие скидки и приятный прайс, на что отвечаю... Молчанием... Ведь не буду говорить этим "низшие приматам", что мне все достается бесплатно. Подписка Xbox Game Pass? Простите, но за 3 последних года моя библиотека на всевозможной халяве разрослась до таких размеров, что смысла в подписке не вижу вовсе.

Математика

За день можно выбить примерно 500 поинтов. В переводе на деньги - это около 0,5$ (чем больше в копилке поинтов, тем приятнее курс обмена).

На выполнение заданий вам понадобится 5-15 минут. В первые дни, когда вы еще не поняли, в чем суть вопроса, и все читаете и ищете по всему интернету - больше, потом меньше. Если вы переходите на новый браузер и поисковик - все само выполняется.

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Дополнительные задания и баллы можно получать в магазине и мобильном приложении, но это слишком затратно по времени и финансам.

500 поинтов в день - это 15000 в месяц. Обмен поинтов для разных лотов примерно такой.

Как участвовать

Надо иметь зарегистрированный аккаунт в Microsoft (Xbox) и быть жителем избранных стран мира. Сам предпочитаю USA, но список несколько шире. Чтобы стать такой страны, вам понадобится VPN сервис. Любой, даже бесплатный.

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О том, какой VPN-сервис выбрать, вы можете почитать по ссылке ниже

Выбираем VPN

Для регистрации аккаунта на территории USA вам понадобится реальный, существующий адрес. Где его взять? Очень просто - вписываем в поисковую строку "макдональдс в Миссури". Любой магазин в любом известном вам месте. И переписываем адрес. Главное, сохраните его у себя на почте, может понадобиться, если заблокируют аккаунт.

Для тех, кому 0,5$ в день слишком мало и яйца выеденного не стоит, можете зарегистрировать 10-20-50 аккаунтов. Вы думаете, откуда на самом деле берутся дешевые "не аргентинские" купоны? Либо картинг, либо фермы.

Что еще понадобится

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Тут зависит от вашей увлеченностью вопросом. Если вы хотите как и я, брать 300-400$ в год (без напряга, но целенаправленно).

VM VirtualBox - система, установленная в виртуальной машине. Так как постоянно идет какая-то движуха, то девушки отдельно - мухи отдельно. У меня одновременно включается 5 виртуальных машин в фоне и в каждой настроено несколько аккаунтов. Есть время - прошелся по нескольким, нет времени - пропустил день или неделю. Шутка. У меня стоит платный бот и ничего не жмякаю %-) . Правда он собирает по 300-400 баллов.

Как настроить Virtualbox

Лицензионная и активированная Windows - тут спорный момент. Одни утверждают, что пиратка работает, другие говорят про блокировки аккаунтов. Сам использую только чистые образы, скачанные с официального сайта. Лишние вопросы мне не нужны и рисковать не вижу смысла.

Как получить лицензионную Windows бесплатно, рассказывал в этом материале

Windows 10 бесплатно

SophiApp (Скрипт Sophia) - не знаю, насколько ваша система производительная, но официальный образ надо немножко обрезать. На 32 Гб без ущерба для всего остального можно запускать 6 машин по 4 Гб каждая по 6 аккаунтов в системе. Если у вас меньше памяти, то нужно ужиматься. В этом вам и поможет отличная программа от русскоговорящего комьюнити. Об оптимизации системы при помощи SophiApp рассказывал вот тут

легкая настройка Windows 10





Порядок действий

Есть 3 места, где работает программа:

Браузер EDGE в Windows Мобильное приложение на смартфоне Игровые консоли

Если вы не проживаете на территории вражеских стран, то вам понадобится VPN-сервис. Если вы собираетесь максимизировать сбор поинтов, то вам необходимо шерстить все три варианта. На длинной дистанции это неудобно. Но, для быстрой "победы" без растягивания "удовольствия" вы можете пойти сложным путем. О том, как запустить VPN на консолях, описывал вот в этом материале

Запускаем VPN на консолях

Для всех остальных. Запускаем подмену своего местоположения. Запускаем виртуальную машину с чистой и настроенной Windows. Авторизуемся в аккаунте Microsoft (можно через браузер EDGE или через Microsoft store). Заходим в свой аккаунт Microsoft. Жмякаем на "Вознаграждения Rewards". Вас перебросит на главную страницу с большинством необходимых "Дейликов".





В этом разделе примерно 70% всех наград по системе лояльности. Жмякаете на значок и летите выполнять задачи. Чем больше выполните, тем больше получите. Некоторые задачи "повторяемые".

Иногда попадаются случайные задания. Бывают задания "перейди в магазин и установи". Причем, некоторые задания появляются буквально после перезагрузки браузера или заходе под новым IP адресом. Вот, пока делал скриншоты для оформления, появился новый баннер с "кликни на меня".





Уровни лояльности

Первый уровень - у всех пользователей. Нет скидок, бонусов и дополнительных заданий на поинты.

Второй уровень - дается, если за последние 30 дней вы набрали более 500 поинтов. За первый день вы наберете 350-400, если повезет со случайными событиями, то больше. В основном это на второй день. Дополнительные очки даются за покупки. Скидка 10% в магазине поинтов.

Второй уровень + действующая подписка Gold - увеличенный кэшбек при покупках в магазине.

Оно само прокачивается и порог вхождения минимален.

Тактика

Когда узнал про данный способ, тратил много времени на сбор плюшек. Целевой сбор - не очень эффективное мероприятие, и время тянется очень медленно. А вот если вы создадите ферму из нескольких аккаунтов, или EDGE станет вашим основным браузером - все намного веселее и проще. Пять копеек там, пять копеек тут, и к новому году вы насобирали денежки на новую полноценную игру без усилий.

Несколько аккаунтов

Тут все просто. Одни аккаунт опустошаете по "Кулдауну", а другие - раз в год или реже. У Xbox есть удобная "фича" - сделать подарок. Поинты на левом аккаунте тратятся на пополнение баланса и покупки подарков. Код активируете на основном аккаунте и все держите в одном месте.



Послесловие

Под материалом автора, на сайте overclockers.ru есть кнопка "Спасибо автору" - если такие темы вам нравятся - не стесняйтесь пользоваться. Остальным - удачной ловли омаров.