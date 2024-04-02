Наследие Советского Союза живет в каждом жителе огромной страны. Многие появились после развала Великой Державы, но их воспитывали выходцы из той самой страны. Привычки и склонности не исчезают в мгновение ока. И именно они руководят пользователями. Думаете бред? Ну давайте пробежимся по фактам.

Предисловие

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Мне нравится наблюдать и изучать бизнес-решения различных компаний. Реакцию и поведение людей на тот или иной аспект жизнедеятельности компаний. На первый взгляд это может показаться скучным и тривиальным, но "Игра престолов" на их фоне - детский лепет в младших классах. Махинации и управление сознанием - далеко не миф или сказка. Если долго время черное называть белым, то многие именно так и начнут думать.

Минувшее будущее

В ноябре 2008 года решил порадовать себя большим плоским телевизором. Большим в то время было 26 дюймов и 1366*768 точек. В сравнении с моим квадратом на 19 дюймов - это был гигант с сочной картинкой и приятным дизайном. Домашний кинотеатр. Первым же делом были пересмотрены все части "Звездных войнов" в максимально возможном качестве. Эффект ВАУ и впечатления на годы вперед. Одновременно с этим был собран системный блок на базе Radeon HD 4670 и сердцем выступал AMD Athlon 64 X2 5600. Хорошие были времена...

Любимый братик на новый 2009 год купил себе прошитый Xbox 360 и подключил его к новенькому телевизору. Запустил Gears of War 2 в сплит-скрин и тут у меня в сердце что-то ёкнуло...

Прошитый Xbox 360

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Именно с этого места начинается наша история. Мой новый ПК за много денег в хламину проигрывал консольному варианту. Веду речь не о гипотетическом представлении из дня сегодняшнего, а реальное сравнение и ощущения из тех самых дней, участником которых пришлось быть на яву. Консоль продавалась в каждом подвале. Диски на болванках были везде. "Развалы" с ПК релизами и боксовыми вариантами заполонили общественные пространства. Первое отличие игр для коробки и персональных компьютеров - последние часто не работали. Игры для настольных компьютеров регулярно пиратили "неудачно". Драйвера не подходили. Болванки с вирусами и машинным переводом. Лицензионных версий было мало и ценник отличался в 15-20 раз.

Эпоха Xbox 360 в странах СНГ - это время качества и пиратства. В 2015 году решил купить себе устройство из прошлого, но найти оригинальную slim-версию не смог. В Минске были только прошитые варианты. Хотел лицензионную, так как была подписка Xbox live Gold с большой библиотекой игр от старого устройства.

Перенос лицензии

В эру динозавров и зеленой травки, была возможность халявной игры на непрошитых устройствах. Активировался аккаунт, выбирался пункт "перенести лицензию", удалялся аккаунт и мог спокойно играть во все скаченные игры. Маленький приятный бонус для тех, кто в теме.

Эпоха Xbox one FAT

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Долгое время занимался "абузом" игровых систем. Бесплатные ключи, акции, купоны, приглашения и прочее-прочее-прочее... Знал много интересных вариантов получить бесплатно игры для разных магазинов. В эпоху "толстушки" раздавали промо-подписки на Xbox Live Gold. В сервисе было 4 ежемесячных игры. Две давали на время, еще две размещались в вашей библиотеке навсегда. За просмотр трансляций на Mixer было много халявы. Тем, кто долго не заходил в аккаунт, присылали ключи с деньгами, играми и подписками. Было много интригующего и приятного. Настоящий тренд. Многие мои знакомые накопили приличную библиотеку и приобрели консоль после этого.

Эпоха Xbox one S

Примерно в 2016 году начинаются серьезные изменения в политике Microsoft. Начинается глубокая интеграция консоли и персональных компьютеров. Стартуют Microsoft Points с огромными бонусами (зайди, кликни, посмотри). Стартует Xbox Play Anywhere (купи один раз и играй везде). Халява сыпется как из рога изобилия. Параллельно существую плюшки из предыдущего пункта.

Эпоха Xbox Game Pass

На старте - это копия сервиса от конкурента. Мусорные предложения за небольшую цену. Подписку "абузили" всеми возможными вариантами. Самый известный вариант на заре существования: активировать Xbox Live Gold с бесплатных раздач на три года, добавить 1 месяц XGP и получить 3 года самой дорогой подписки Ultimate. Примерная стоимость всей махинации 1 бакс + 3 часа на поиск Gold.

Аргентина, Турция и региональные цены

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К 2020 году поток халявы немного стих. Закрыли Mixer. Уменьшили раздачи. Закрутили гайки с абузом акций и активации ключей на одном аккаунте. Наступили темные времена. Почти все варианты "экономии" остались в прошлом.

Тут надо сделать небольшой финт ушами. Все вышеописанное кормило армию перекупов и дельцов. На раздачах и акциях активно наживались "прохвосты" различного уровня. Именно по ним больно ударили действия Microsoft. И именно с них стартовал новый тренд. Покупайте в Латинской Америке или в Турции. Там дешевле. Региональные цены для России никогда не были самыми низкими, но никто не регистрировал свой аккаунт Steam в другом регионе. Подобная практика пришла именно из стана консолей Xbox. Только там пошла подобная практика.

Я не халявщик, я - партнёр

Мы кратенько пробежали по истории коробокса за последние 15 лет. Вы заметили общую нить повествования? Взломанный Xbox 360. Халявный перенос лицензий. Халявные раздачи подписки и халявные игры в ней. Халявные раздачи игр и кодов. Халявная активации максимальной подписки. Дешевая подписка. Халявные региональные цены.

Привкус ХАЛЯВЫ тянется на всем протяжении существования Xbox в постсоветском пространстве. Никто не говорит об играх. Все разговоры только о том, как урвать подешевле. Где найти максимальную выгоду, если не в Халяве?

Еще Сергей Мавроди вел истории с голубых экранов о халявщиках и партнерах. Прошло 30 лет, а суть вопроса не изменилась. Народ вывели из советской страны, но страну советов из человека вывести забыли.

Типичный разговор геймеров Xbox и Playstation :-)





А что там у Sony Playstation 5

Принципиальное отличие японской консоли - люди обсуждают игры, а не халяву. Спроси любого геймера, чем знаменита игровая станция и получишь ответ: "ТОПовыми эксклюзивами". Если встретятся два любителя японской корпорации, то они будут разговаривать об играх. Ради игр берут телевизионную приставку.

Халява у самураев имеется. Но она немного специфичная. Доступна только тем, кто в теме. Человек со стороны не сможет воспользоваться всеми прелестями щедрой японской души. Год назад собирал промокоды и некоторые живы до сих пор:

Бесплатные промокоды для PlayStation

Либо игры и офлайн активация:

Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят

Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation

Люди хотят веселиться и отдыхать. Скоро выходит Stellar Blade. Месяц назад бахнул HELLDIVERS 2. Промелькнула Rise of the Ronin. Народ гудит и обсуждает игры. Халява - это классно, но если по халяве нет успешных игр, то чаша весов склоняется в противоположную сторону. В России любят получать все даром, но капиталисты не раздают популярные тайтлы. Вот и получается. Любим одно, но покупает другое.



