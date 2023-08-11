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Не люблю старые видеокарты, созданные по 28 нм технологическому процессу, они много кушают электроэнергии и сильно шумят. Большие системы охлаждения с тремя вентиляторами не спасают. Приходится изощряться и идти на разные уловки. Сегодня решил перепрошить свою любимую GTX 960 из горячего монстра в холодного снеговика, а заодно исправить некоторые косяки заводского исполнения.

Предисловие

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Прошивка BIOS - это последнее, о чем должен думать обычный геймер. Крайний случай. Последний шаг. Для решения большинства вопросов можно использовать MSI Afterburner или КПТ-8. Иногда можно докупить несколько вентиляторов или изменить место расположения системного блока. На улице лето. Дети у бабушки. Дома тишина. Чем еще себя развлечь после работы? Тем более, если пару дней назад модифицировал несколько видеокарт AMD Radeon RX 550 и установил новый мировой рекорд.

О чем отчитался ранее:

На пути к мировому рекорду

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Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности

Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550

ZOTAC GeForce GTX960 2GB DDR5

Самая дешевая версия на рынке на момент покупки. Шумная. Горячая. Относительно быстрая. Прошел несколько десятков крупных игр, пока не пересел на Sony PlayStation 4 Slim. Мало кто говорит, но в 2017 году переход со средней карты на консоли вызывал боль и страдание. В мае 2017 года играл в легендарную Mass Effect: Andromeda. Незаслуженный хайп вокруг игры погубил проект, а мне подарил хорошую скидочку при покупке консольной версии. Картинка отличалась значительно. Великая ZOTAC GeForce GTX960 осталась в памяти как шедевр и пик желаний.



Пока привыкал к консольному экспириенсу, карта кочевала по разным системникам друзей и знакомых. Майнинг сильно ударил по рынку видеокарт и старушка служила с удвоенным рвением. Родные характеристики из GPU-Z. Единственное, что стоит добавить - это потребление в 120 watt и маленький кулер.

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Цели и задачи

Максимально снизить температуры. Прицел в 10 градусов

Уменьшить шум вентилятора. Снизить обороты на 10%

Сохранить уровень производительности. Сохранить частоты boost

Остаться в живых. Не угробить карту.

План достаточно прост и понятен.

GTX 960 vs GTX 1050 ti

Две похожие по производительности видеокарты. Не просто похожие, а максимально идентичные по производительности. Основное отличие: 1050ti кушает 75 паспортных Watt, а 960 кушает 120 паспортных Watt. Это сильно сказывается на нагреве и шуме. На просторах интернета нашел несколько тестов для наглядности. Новая карта прогрелась до 58 градусов, а старая до 76 при одинаковой производительности.

Инструментарий

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Для прошивки BIOS нам понадобятся

NVFlash - прошивальщик. Регулярно обновляется и в интернете есть миллион инструкций.

Maxwell Bios Tweaker - редактор BIOS.

Набор колхозника - тестовые программы GPU-Z / FurMark / FPS Monitor / MSI Afterburner.

Сосудорасширяющее - предпочитаю с горы Арарат, но вы можете использовать любое подходящее средство.

Снимаем дамп BIOS

Если "Пациент" стоит второй видеокартой, то все пройдет красиво, если единственной - компьютер немного подвиснет и экран замерцает. Главное - не переживать в первый раз. Операцию можно провести через GPU-Z и ее функционал.

Либо через утилиту NVFlash

в командной строке от имени администратора указать папку с программой и выполнить команду

nvflash -b bios.rom

где bios.rom - это имя файла и может быть любым с расширением *.rom

Редактируем BIOS

Самая сложная часть всей операции, особенно если вы - новичок. Запускаем Maxwell Bios Tweaker и открываем в нем наш дамп. Нас интересует первая Common и вторая Voltage table вкладки. Остальные вкладки очень интересны, но они касаются в основном разгона и тончайшей настройки. Настолько тонкой, что на нее можно не обращать внимания.

На первой вкладке есть интересующие нас параметры температуры. Их и уменьшаем на 10 градусов. Многие рекомендуют заняться регулировкой вентиляторов (чуть ниже) - но не вижу в этом смысла. Заводские настройки идеальны.

Баланс и тонкости настройки видеокарт NVidia

У зеленой компании очень интересный подход к обеспечению безопасности и производительности своих видеокарт. Помимо официальных механизмов, есть и скрытый потенциал, о котором мало кто слышал. Кроме стандартных частот и boost, существует еще и overboost. Дополнительный бонус производительности, если температура, питание, частоты не превышают определенных рамок. Уменьшая температуру, можно увеличить частоты. Увеличивая питание и уменьшая температуру, можно разогнать видеокарту без разгона, за счет внутренних механизмов.





Уменьшение температуры

Есть 3 способа уменьшить температуру

увеличить частоту вращения вентилятора (увеличить шум) уменьшить частоту процессора (что автоматом снизит энергопотребление и нагрев) уменьшить показатели потребления БЕЗ изменения частот (тот самый механизм overboost)

Целевую температуру указал, теперь надо решить вопрос, за счет чего она будет происходить.









В разделе Voltage table указывается напряжение для каждого состояния (частоты) процессора, где номер ячейки соответствует определённой частоте (частоты указаны во вкладке Boost State под теми же номерами). Можно редактировать либо ту вкладку, либо эту, но так как мы понижаем температуру, то лучше работать с напряжением и его уменьшением. В теории надо уменьшать в каждой ячейке, но на практике - с 40 по 60.

После чего сохраняем новый дамп и переходим к самому страшному.

Залив нового BIOS

Все просто и банально, указываем путь к новому дампу и запускаем команду

nvflash -6 new.rom

Чтобы не запутаться с папками в командной строке - кидаем все файлы в корень диска C:

Перезагружаем систему и наслаждаемся новой видеокартой. Кроме уменьшения температуры, добавил немного частот к памяти и ядру. На этих частотах карта отработала несколько лет и они для нее как родные.,

Полевые испытания

До изменений были следующие показатели

После изменений добились снижения температуры, прибавки частот и улучшение акустических показателей. Скриншот сделан через 10 минут нахождения в игре и стабилизации температуры

Провел тесты в 3DMARK

Чистый рост производительности 8% и снижение температуры на 7 градусов. Можно было уменьшить еще сильнее температуру, без роста производительности, но смысла в этом немного. Стоит ограничение в 70 градусов и выходить на 65 или 60 особого смысла нет. Кулер начинает визжать только при отметке в 75 градусов и мы ее не достигаем. Для наглядности привожу средний показатель у искомой видеокарты.

Послесловие

Из горячей и шумной карты получилось создать аналог GTX 1050 ti не только по уровню производительности, но и в плане нагрева и акустических свойств. Горячая прожарка у ПЕЧи отменяется!