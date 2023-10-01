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Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077

С болью в глазах и грустью в сердце получаем кинематографичные 30 FPS и наслаждаемся лучшей игрой последнего времени. Что еще нужно для заядлого геймера? Не покупать же RTX 4090
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Кто сказал, что на затычках играть нельзя? Это у вас играть нельзя, а мы сделаем все для максимизации FPS в любимой игре. Режим картошки? FSR? Разгон? Оптимизация? Все знания мира, только бы достичь результата. Мы заглянем за рамки разумного! Заставим раскрыть весь потенциал GeForce GT 730, чего бы это не стоило.

Предисловие

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Две волны майнинга и космические цены на видеокарты позволили по-новому взглянуть на видеокарты начального уровня. В 2014 году никто и подумать не мог, что карты для офисных задач через 7 лет станут отличными игровыми решениями для нетребовательного геймера. GeForce GTX 730 как хорошее вино – с годами становится только лучше.

NVIDIA Switch GPU 20nm

Немного отвлечемся и поговорим об игровой консоли Nintendo Switch. На этой мобильной платформе можно запустить и полноценно играть в:

  • The Outer Worlds;
  • Wolfenstein II: The New Colossus;
  • Hellblade: Senua's Sacrifice;
  • Immortals Fenyx Rising;
  • Doom Eternal;
  • The Witcher 3.

И тут стоит перейти к характеристикам видеокарты, встроенной в портативную консоль - это NVIDIA GM20B поколения Maxwell 2.0 c 256 ядрами CUDA – 1/3 производительности от GeForce GTX 750 или 1/4 производительности GTX 950. В абсолютных цифрах до 780 попугаев.

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Производительность GT 730  в абсолютных цифрах в стоковых видеокартах – до 770 попугаев. Про производительность GT 730 и их особенности рассказывал в этом материале

Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730 

То есть производительность консоли от большой N (в стационарном режиме, а есть еще и портативный) примерно равна офисной затычке, но ей (консоли) это не мешает воспроизводить достаточно требовательные игры. Когда кто-то смотрит свысока на малыша из офиса, просто помните – он может то же, что и портативная Switch.

Поддержка на уровне драйвера

На производительность и частоту выдаваемых кадров сильное влияние оказывают драйвера и оптимизация самой игры. Видеокарты поколения Kepler перестали поддерживаться 13 июля 2022. Помимо обновления драйверов под конкретную игру, есть возможность "тонкой" настройки этих драйверов – передаем привет режиму "картошка". Данная функция отсутствует в консолях и широко применяется на персональных компьютерах. Лёгкие модификации позволяют творить чудеса, если нужно добавить пару дополнительных кадров.

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Поддержка на уровне модов

Все популярные игры подвергаются "улучшениям" и очумелым оптимизациям. Игра польской студии не стала исключением. Самоучки сильно изменили проект и внесли огромное число правок для улучшения производительности. Одним из самых популярных твикеров стала Heavily Customized Optimization, хотя твикеров значительно больше и многие обновляются с выходом очередного патча.
 


Тесты производительности GT 730 в Cyberpunk 2077

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Начнем с простого факта – игра запускается на затычке из 2014 года. И это отправная точка всего сегодняшнего изыскания. Стандартный клиент игры с последними драйверами в минимальных настройках выдает 17-20 кадров

Добавление чудо-функции FSR 2.0 повышает фремрейт до 20-25 кадров в зависимости от настроек и ситуации. Мало, но не смертельно. Накинуть еще чуть-чуть и можно наслаждаться происходящим.

Пациент

В наличии видеокарта ASUS GeForce GT 730 с GDDR5 памятью. Стандартный вариант без урезания. Последняя B1 ревизия с хорошим разгонным потанцевалом.

 Чтобы иметь примерное представление о базовой производительности – пробежал Superposition Benchmark. 

Для кинематографичного экспириенса в Cyberpunk 2077 нам нужна видеокарта с производительностью на 20-25% больше, чем имеется в наличии. Единственный вариант достичь этого – прямой разгон пациента.

Разгон GT 730 GDDR 5

Для старенькой видеокарты предпочитаю использовать связку nvidiaInspector и FurMark. Постепенно поднимаю частоту памяти и процессора и параллельно идет проверка стабильности. Многие советуют утилиту MSI, но мне она нравится значительно меньше.

Удалось найти стабильные частоты (без поднятия напряжения) в +320 по ядру и +400 по памяти. В профильных темах говорят про планку +300/+300. Увеличение напряжения дало прибавку на уровне погрешности и решил ее не учитывать.


Закрепление результата

Так как видеокарта холодная и ее модификация несет минимальные риски, принял решение прошить под полученный разгон. Модификация ВIOS GT 730 имеет некоторые сложности. Есть модификатор для Kepler (KeplerBiosTweaker_1.27) и Maxwell (MaxwellBiosTweaker_1.36), но для промежуточного Kepler 2.0 утилиты для редактирования не существует. Обе утилиты могут читать данные и редактировать их, но есть мелкие косяки (или сам что-то недопонимаю).

Понизил немного частоты для стабильности и вписал во все необходимые ячейки. Заменил везде, где увидел, 902 на 1189 (частоты нельзя прописывать ручками, только стрелочками, там точные значения)

Напряжение не трогал, так как видеокарта холодная и смысла в этом нет.


Ячейки SKL 01 - SKL 38 из таблицы Voltage table это соответствие таким же ячейкам в таблице Boost table, только тут они обозначаются просто цифрами от 01 до 38. Бегунок внизу двигаем до нашей разогнанной частоты в 1189 и программа сама автоматически сделает сдвиг всех частот и их соответствие напряжению.


В Boost states находим все значения 902 и меняем на 1189. В разных гайдах это самая загадочная вкладка. Методом научного тыка был найден подходящий вариант и все заработало как с завода.

После всех манипуляций нажимаем кнопку "Сохранить как" и создаем новый образ.

Прошивка новой версии BIOS в видеокарту так же не должна вызывать никаких сложностей. О том, как прошивать видеокарты со всеми командами, уже рассказывал в этом материале

Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti 

Если что-то накосячили – видеокарту можно вставить в системный блок со встроенной видеокартой и вернуть заводскую прошивку.

Новый тест производительности

Примерная производительность возросла с 770 до 940 попугаев, а температура осталась в пределах нормы.


Тест Superposition Benchmark показал рост чистой производительности с 988 до 1203 попугаев. Отличный вариант. Разница в 22% – это разница в производительности больше, чем между 1066 и 1063 или 4060 и 4060 Ti.


К нашим имеющимся 20-25 кадрам в Cyberpunk 2077 только за счет разгона добавляется 4-5 кадров и получаем стабильные 25+ FPS. К разгону добавляем режим "картошки" от модификации драйверов в nvidiaProfileInspector. Сверху добавляем модификации от сообщества и получаем твердые как скала 30 кадров и стабильное время кадров. Играй в свое удовольствие и наслаждайся полученным результатом

Послесловие

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Вам "шашечки" или ехать? GeForce GT 730 – это та прослойка видеокарт, которую можно (и нужно) подвергать экспериментам. Риски минимальны. Выхлоп максимальный. Когда у вас в системе стоит топовое решение, то вы не захотите его ни разгонять, ни модифицировать. Но с младшими решениями нужно с умом подходить и искать путь. Купить новую видеокарту? Это банально и неинтересно. 

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Теги

cyberpunk 2077 the witcher 3 nintendo switch furmark geforce gt 730 heavily customized optimization maxwellbiostweaker superposition benchmark. разгон gt 730
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