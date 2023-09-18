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Рынок бюджетных видеокарт расцвел пышным цветом в 2018 году. Видеокарты, на которые многие брезгливо косились, ударили всей мощью по игровому направлению. От безысходности огромное число пользователей обзавелись "затычками" для своего досуга и нисколько об этом не пожалели.

Предисловие

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Долгое время видеокарты, на которые смотрел, были с индексом x60. Ниже - отбрасывал в мусорку. Первый сбой произошел в 2013 c выходом GTX 660, которая в местной рознице перешагнула порог в 250$. Маленькая засечка в длинной истории махинаций. Дальше было больше. Между GTX 750ti и GTX 760 - ценовая пропасть и двукратная разница в производительности. Верхняя граница в 200$ всегда была психологически непреодолима... А потом была она... RX 470 на 4 Гб за 159$. Конечно, никто ее за такие деньги не продавал. На территории таможенного союза она не опускалась ниже 250$ и заказывать пришлось с Amazon за 175$ плюс доставка 15$. В Беларуси существовал налог в 20% на сумму, превышающую 22 евро. Видеокарта полетела через знакомых в России и приехала в мае 2017 года. Курс биткоина к этому моменту вырос на 320% за 4 месяца. Новая RX 470 ни разу не вынимавшаяся из заводской коробки была продана старателям. И в этот момент системный блок остался один на один с Intel UHD 630.

Волна майнинга 2017 длилась полтора года. Цены быстро восстановились и геймеры отделались легким испугом. Именно в этот момент пришлось познакомиться с разгоном встроенных видеокарт Intel, затычками GT730/1030 r7 250/rx550 и подобными "неигровыми" картами. А потом пришел 2021 год...

Видеообзоры

Забавно наблюдать ролики от русскоговорящих блогеров, где автор далек от реальности. Тестируя топовые решения у них сложился определенный паттерн поведения и оценок. В обзоре GT 730 проводят тесты с Cyberpunk 2077 / Far Cry 6 / Red Dead Redemption 2 / Elden Ring и рассказывают истории: мол, карта не игровая. Она не тянет. Это как обзор велосипеда, что отправили в карьер вывозить руду и заявлять, что он - плохой вид транспорта. Есть другая категория - новички, у которых нет спонсорской поддержки и помощи от крупных магазинов. Минимальный опыт и неверная интерпретация полученных результатов.

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Иногда смотрю западных блогеров. Их понимание вопроса заметно отличается от русскоязычных "экспертов". Они прямо говорят, что думают и на кого ориентирована та или иная продукция. Если затычка, то и набор игр соответствующий.

Intel UHD 630

Редко кто упоминает, но компания Intel контролирует 75% всего рынка "настольной" графики. У подавляющего числа пользователей используется встройка от синей компании. Плюсуем к этому числу системы БЕЗ встроенной графики и морально устаревшее железо. Среди такого многообразия большая прослойка пользователей играет в WoT/CS:GO/LoL/Genshin Impact/Fortnite /Cities: Skylines/Terraria/minecraft... И если с новенькими UHD 730 (которые не ставятся в пентиумы и селероны) вопрос висит в воздухе, то с 630 и 610 - дела обстоят "очень грустно".

Geforce GT 730 с памятью GDDR5 мощнее любой встройки intel, вышедшей до 2020 года. Все, кто использует графику Intel, получат прирост производительности от 20 до 80%

AMD VEGA 3

Интересная ситуация с 99% обзоров, что мне попадались. Для начала поговорим о Vega 3 в младших процессорах Athlon. Почти во всех тестах встройка от AMD работает на уровне GT 730 gddr5. Это правда. Хорошая встройка с хорошей производительностью. Оговорка состоит в том, что во всех тестах ее тестируют с оперативной памятью 3200 Cl 16 (или быстрее). В бюджетных материнских платах используется чип A320/520 и ни одна память там не заработает на таких частотах. От чего Vega 3 теряет 20-40% производительности и выступает хуже не только GT 730 gddr5, но и видеокарт с ddr3 памятью.

AMD VEGA 6-8-11

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Тут надо высказать свое "экспертное" мнение, но правда жизни такова, что это экстремально редкие видеокарты. В живой природе практически не встречаются. В отличие от "диванных" специалистов, использую AMD 5600g с одной из таких видеокарт и знаю обстановку с ними из первых рядов.

Рынок видеокарт 2023

Тут начинается цирк с конями. GT 730 gddr5 стоит как GTX650 или 1030. В нише с игровой "затычкой" десятки видеокарт с производительностью в 2, а то и 3 раза выше. Ситуация аналогична и с новыми в магазинах, и с б/у на барахолках. Рынок за последние 12 месяцев сильно изменился и стал "странным". Если в верхнем сегменте все четко и понятно, то на самом дне творятся чудеса. Разница в цене между GT710 и GTX 1050 составляет менее 30%. За последние пару месяцев в этот сегмент влезли RX 588 и Geforce P106-100.

Рассматривая коня в вакууме: смысла в покупке GT 730 (в 2023 году) нет. Есть некоторые НО!

Практическое применение

У видеокарт GT 730 есть интересные фишки, что не встречаются в других "бюджетных картах":

Аналоговый и цифровой выход. У 10-й серии видеокарт отказались от аналогового выхода. Есть большое число дорогих и качественных мониторов 2008-2012 годов, что прослужат еще очень долго, ну и бюджетный пластик часто идет с одним d-sub.

Поддержка 4к и 3 мониторов (насчет мониторов не уверен, а вот подключить HTPC к большому телевизору - очень даже).

Тепловыделение. Пассивное охлаждение. Комфортное использование (ночью, когда все спят, шуршание карлсона вызывает гнев окружающих).

Надежность и обслуживание. В системах "поставил и забыл" ценятся затычки с широкими возможностями (из-за этого часто не рассматриваю карты с тепловыделением больше 75 ватт и активным охлаждением).

Хватает для большинства Free-to-play проектов.

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Upgrade

Регулярно на разных форумах слышу фразу из разряда: зачем вам эта затычка, когда можно взять APU'шку от AMD и получить тот же вариант. Особенно этим грешат "техноблогеры". У моей мамы остался системник из великого прошлого на ASUS Crosshair IV Formula c AMD Phenom II X6 1055T и возникает вопрос - мне надо продать отличный системник или найти дешевую видеокарту с поддержкой 4к? Видеокарту забрал у знакомого, который сидел на G4560 и H110 и играл в:

Или им нужна какая-то другая категория видеокарт? RTX 3060, чтобы показывать скилл? Как и говорил ранее, встроенная видеокарта от AMD может быть шедевром, только все ее избегают разными способами. Одни по незнанию, другие с практической точки зрения.

Какие бывают GT 730

Так как "игровые затычки" летают ниже радаров большинства блогеров, там творится много забавного и непонятного. Вы же помните небольшой скандал с GT 1030 на gddr5 и ddr4 памяти? Это детский лепет с тем, что творится ТАМ, внизу.

Существует более 10 версий видеокарт GT 730 (без учета разгона и видов охлаждения)



Ядро Kepler 2.0 gk208-400-a1 - первоначальная версия видеокарты. Снабжалась видеобуфером DDR3 и GDDR5 на 1 или 2 Gb. Производительность 582.1 GFLOPS

Ядро Kepler 2.0 GK208-302-B1 - поздняя модификация. Именно на ней чаще всего идут "геймерские" версии. Снабжалась видеобуфером GDDR5 на 1 или 2 Gb Производительность 772.6 GFLOPS

Ядро Kepler gk107-400-a2 - ОЕМ версия. Обрезанная GTX 650. Снабжалась видеобуфером GDDR5 на 1 Gb. Производительность 692.7 GFLOPS

Ядро Fermi GF108-400-A1 - перемаркировка. Разогнанная версия GT 430. Примерно на 60% медленнее gk208. Потребляла 65 Wt против 35 Wt у кеплера. Снабжалась видеобуфером DDR3 и GDDR5 на 1 или 2 Gb. Производительность 268.8 GFLOPS

А еще существует пласт видеокарт для встраиваемых систем с памятью ddr2 или 4 Gb видеобуфера, с нестандартными частотами.

Разница в производительности GT 730 c ядром Fermi до 4 (четырех) раз может отличаться от GT 730 c ядром Kepler 2.0. Более того, "игровые затычки" отлично гонятся и догоняет GT 1030. Сегодня существуют видеокарты 10-й серии, что строятся на базе GT 730 с поднятыми частотами.

Не все видеокарты одинаково полезны

Для подавляющего числа пользователей наименование GT 730 - это затычка на уровне встройки. Видеокарта, на которой невозможно играть. Стереотип, подкрепленный "профанами" с YouTube. Видеокарта с одним обозначением может показывать в игре 17 кадров, а может в 4 раза больше. Неигровая затычка или "вполне нормальное" устройство.

GT 1030 подняла небольшой вой среди специалистов. Nvidia быстро убрала из продажи обрезанные карты, но вопрос GT 730 прошел мимо. Компания развлекалась на полную катушку. Если бы не майнинг, никто бы и не заметил такого подлога.

Послесловие

Можно ли играть на GT 730? Безусловно! Надо лишь правильно подобрать ту самую, из верхней линейки. Стоит ли покупать эту видеокарту в 2023 году? Однозначно НЕТ. Рынок перенасыщен "затычками" и можно найти приемлемый вариант из старших моделей. Если вам предлагают бартер, или бесплатно - уточните, что за модель. Можно взять удачный экземпляр, которого вам хватит для прохождения 90% игр из ТОП 100 самых популярных проектов Steam.



