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8 хороших игр за минимальный прайс. Можно поиграть самому, либо продать часть ключей на барахолке и насладиться отдельными частями сборника. Лучшая подписка из всех существующих на сегодняшний день. Оптимальное соотношение цена/качество.

Предисловие

Humble Choice - это месячная подписка от магазина humblebundle за $12. Последнюю неделю месяца подписку отдают за $7 и можно еще больше сэкономить. Особенностью сервиса стоит рассматривать способ распространения игр. Вам дают ключи для Steam и вы вольны выбирать - активировать их или "подарить" другу на день рождения. Тонкая грань, которую многие не понимают.

Друзья будут довольны

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Из России и Беларуси ушли многие издатели. Ограничения коснулись продаж в нашем регионе. Даже если у вас работают платежные карты, вы все равно не сможете осуществить покупки из-за отсутствия товара. На помощь приходят сторонние площадки с "дельцами" и барыгами. Чистота и история происхождения ключей на таких площадках остается тайной. Но нас интересует "прайс" и спрос. Так, Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition из месячного набора вам обойдется в $17.





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Стоит сделать некоторое уточнение. Вы сами можете выставить имеющийся ключ из набора на продажу и вернуть все потраченные деньги всего одной сделкой, остальные ключи станут для вас наградой.

Как покупать на humblebundle

Пару недель назад писал обзор "Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года". Актуальная тема, которая оказалась никому не интересна. С одной стороны - все спрашивают, как платить в иностранных магазинах, ищут лазейки и обходные пути, с другой - развернутый материал с легальным использованием российских карт в иностранных магазинах. Странный народ.

Список российских банков чьи карты работают за рубежом

Нажимаете оплатить и получаете 8 ключей для Steam. На почту придет сообщение об успешно совершенной операции.

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8 игр в сентябре 2023 года

После оплаты получаем 8 ключей для активации. Стоит уточнить, что ключи находятся под "защитой". Пока защита не снята, вы можете сделать рефанд. Как только защита будет снята, рефанд можно сделать при "определенных" условиях.

Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition

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Action, Adventure, RPG, Fan Favorite

Release March 25, 2022





Наденьте мантию и шляпу волшебника и приготовьтесь к серьезным грабежам и стрельбе в Стране Чудес Крошечной Тины! Этот причудливый спин-офф Borderlands перенесет вас в дурацкий фэнтезийный мир, созданный на основе маниакального и взрывного воображения главной героини сериала Крошка Тина.

В роли «хозяина бункера» этой вымышленной настольной ролевой игры Тина заставит вас и трех друзей пройти через все испытания, и в результате вы получите классический безумный экшен Borderlands, но с фэнтезийным уклоном.

Deceive Inc.

Action, Indie, Strategy, Surprise Hit

Release March 21, 2023





Перехитрите своих соперников в Deceive Inc., шпионском шутере от первого лица, где ваша хитрость так же важна для победы, как и палец на спусковом крючке. В каждом матче вы будете одним из разнообразных уникальных специальных агентов мошенников, и вам придется проникнуть в экзотическое место, чтобы схватить макгаффина и скрыться с ним раньше, чем это сделают ваши товарищи-шпионы. Чтобы помочь в этом нелегком деле, вы (и ваши соперники) имеете доступ к некоторым необычным шпионским технологиям. В первую очередь к голографическим часам, которые позволяют замаскироваться под любого прохожего, с которым вы встретитесь.

Deceive Inc. использует хитрую механику, чтобы затруднить распознавание замаскированных шпионов среди случайных свидетелей. Рискованное поведение — например, стрельба по подозреваемым шпионам — раскроет ваше прикрытие и раскроет вас любым соперникам, находящимся поблизости. Когда матч достигает своего апогея, все это напоминает напряженную игру в кошки-мышки, где срываются маски и летят пули. Сможете ли вы перехитрить своих соперников и стать последним выжившим шпионом?

The Forgotten City

Indie, Adventure, RPG, Surprise Hit

Release 28 July 2021





Старт The Forgotten City был явно скромным: игра начала свою жизнь много лет назад как мод для The Elder Scrolls V: Skyrim, а затем получила награду Гильдии писателей и пережила возрождение как известное отдельное повествовательное приключение. Действие разворачивается в древнем римском городе на реке Тибр. Вы станете путешественником, затерянным во времени, которому предстоит незавидная задача предотвратить полное уничтожение населения. Так получилось, что это идиллическое место регулируется мистическим законом под названием «Золотое правило». Закон гласит, что если какой-либо житель совершит грех, все жители города превращаются в золотые статуи. Кто-то обязательно совершит грех. Ваша задача, с вашими способностями к временной петле, выяснить, кто именно.

Благодаря звездному письму и мастерски созданному окружению сбор воедино этой головоломки — занимательное и поучительное занятие. Используйте разум, устрашение, обаяние и силу самого времени, чтобы раскрыть тайны Забытого города!

Aces & Adventures

Adventure, RPG, Strategy, Surprise Hit

Release 23/02/2023





Используйте свои знания в покере (не говоря уж о неуемной удаче) в Aces & Adventures, где хорошая рука стоит всей маны в мультивселенной. В этой увлекательной и гениальной ролевой игре по сбору колоды вы используете традиционные игральные карты для усиления своих атак, защиты и особых способностей. Подберите карты лучше, чем у вашего оппонента, для взаимодействия, и вы выиграете! Однако вы также должны проявлять стратегию: масти карт действуют как мана, поэтому, возможно, лучше держать туз червей в рукаве, чтобы усилить исцеляющее заклинание на следующем ходу.

В дополнение к эпической истории, рассказанной в 13 основательных, полностью озвученных кампаниях, основанных на скандинавской и ближневосточной мифологии, Aces & Adventures включает полноценный рогалик с процедурно генерируемыми задачами, вдохновленными лидерами жанра!

Patch Quest

Action, Indie, Adventure, Hidden Gem

Release 02/03/2023





Адский пулевый рогалик и… коллекционирование монстров? Это может звучать как комбинация кухни и мойки, но Patch Quest умело связывает воедино эти большие концепции и каким-то образом умудряется включать в себя скромную помощь по управлению базой. В очаровательном инди-приключении, оформленном в стиле книги с наклейками, вы исследуете процедурно сгенерированный мир.

Сражаясь с местной фауной и пытаясь выяснить, что случилось с миром (вспомните «Связывание Исаака» и «Время приключений»), в процессе вы откроете для себя удивительные достопримечательности. Сразитесь с мощными боссами с помощью атак, заполняющих весь экран. Встретите множество милых, свирепых представителей фауны, с которыми вы можете как сражаться, так и приручать. Своих петов можно использовать в качестве ездовых животных, со своими особыми свойствами. В типичной для roguelike манере вы сможете разблокировать способности, предметы и многое другое, что поможет в последующих прохождениях. А если вам понадобится помощь человека, Patch Quest полностью поддерживает локальный кооператив!

Foretales

Adventure, Hidden Gem

Release 15/09/2022





Позвольте картам рассказать историю Foretales. Фэнтезийная «колодная» игра, в которой вы играете птицей по имени Волепейн и ее спутниками-путешественниками, столкнувшимися с апокалиптическим пророчеством. В сюжетном приключении карты, которые вы вытягиваете и бросаете на стол, определяют ход повествования, квесты, приключения, исход боя, результаты переговоров, успехи в скрытности и в конечном итоге - судьбу мира.

Если вы ищете уникальную пошаговую игру с очаровательной графикой, в которой выбор действительно имеет значение, добавьте Foretales в свою коллекцию и узнайте, что скрывают карты.

Who Pressed Mute on Uncle Marcus

Adventure, Hidden Gem

Release 18/03/2022





Этот остроумный детективный фильм в формате FMV представляет вам "ужасающий" сценарий: ваш любимый дядя (которого играет Энди Бакли из «Офиса») был отравлен, и вам предстоит выяснить, кто из вашей неблагополучной семьи несет за это ответственность. Но вам придется сделать это по видеозвонку, а звонок — это ежегодный семейный вечер викторин, который ваша мама устраивает в честь своего дня рождения. Разглашение слишком большого количества подробностей приведет к спойлерам.

Чтобы докопаться до сути преступления (и, надеюсь, спасти своего дядю, прежде чем он погибнет от отравления), вам придется ловко присвоить своим родственникам "третью" степень. Процесс насыщенный, забавный и полный человечности. В зависимости от того, какую грязь вы раскопаете, есть несколько концовок. Готовы ли вы проверить натянутые отношения, чтобы выяснить, кто заставил замолчать дядю Маркуса?

Autonauts vs PirateBots

Indie, Strategy, Simulation, Hidden Gem

Release 28/07/2022





Это был тихий и приятный город, пока в него не приехал Ужасный робот-пират! В игре Autonauts vs PirateBots ваша задача — возглавить отряд очаровательных и трудолюбивых автоматонов в кампании по освобождению вашего мира от Ужасного Пирата и его банды свинолицых (но не менее очаровательных) мародеров. Как следует из названия, строительство и автоматизация лежат в основе этой стратегической игры.

Ваша основная задача — превратить роботизированную рабочую силу в армию, которая по-прежнему требует продуманного строительства. Вы превратите свое поселение в процветающую зону продуктивности, производя оружие, осадные машины и оборонительные сооружения. Одновременно вам необходимо отвоевывать территории у Ужасного Пирата и совершать вторжения к оплоту его власти. Есть ли у вас стратегический ум (и навыки управления проектами), чтобы вернуть свою планету?