За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

История России делится на период ДО 24 февраля 2022 года и после. С новой точки отсчета, на экономическую составляющую суверенитета страны оказывается беспрецедентное давление. Одним из рычагов влияния Запада является ограничение финансового сектора в лице коммерческих банков. Многие не догадываются, но ограничения точечные, а не тотальные. Многие операции по сей день возможны в полном объеме. В страну все так же поступает валютная выручка, она все так же расходуется в международной торговле.

Полный список всех банков с ограничениями

реклама

Стоит уточнить, что ограничения не для всех банков одинаковые. Для одних может быть полный запрет на использование западных технологий, для других лишь частичные ограничения на международные операции. Всего 35 банков

Альфа-Банк

Банк Зенит

Банк Открытие

Банк Приморье

Банк Россия

Банк Санкт-Петербург

Банк Солидарность

Банк Уралсиб

ВТБ

Газпромбанк

Генбанк

Дальневосточный банк

Инвестторгбанк

Индустриальный сберегательный банк

Коммерческий банк Юнистрим

Ланта Банк

Локо Банк МКБ

Металлинвестбанк

Московский кредитный банк

Новикомбанк

Петербургский социальный коммерческий банк

Промсвязьбанк

Промышленный сберегательный банк

РНКБ

Росбанк

Россельхозбанк

СДМ-Банк

СМП Банк

Сбербанк

Совкомбанк

Тинькофф Банк

Транскапиталбанк

УБРиР

Черноморский банк развития





Банки, находящиеся в SDN-листе

Это список банков, внесенных в Specially Designated Nationals. SDN-лист - это черный список лиц и компаний, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны строго запрещено вести любую деловую деятельность. Список составляет OFAC — управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Занесение в SDN-лист означает, что организациям замораживают все активы в США и накладывают полный запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Запрещают покупать иностранные акции и валюту через представителей этих банков. Всего 25 банков

Альфа-Банк

ВТБ

Дальневосточный банк

Банк Зенит

Инвестторгбанк

Коммерческий банк Юнистрим

Ланта Банк

Левобережный

Локо Банк

МТС Банк

Металлинвестбанк

Новикомбанк Банк Открытие

Петербургский социальный коммерческий банк

Банк Приморье

Промсвязьбанк

СДМ-банк

Санкт-Петербург

Сбербанк

Совкомбанк

Банк Солидарность

Тинькофф банк

Транскапиталбанк

Уралсиб

Уральский банк реконструкции и развития

реклама





В России, по состоянию на 1 июля 2023 года, действует 325 банковских учреждений. 225 банков с открытой лицензией на осуществление всех официально разрешенных банковских операций в стране и 100 с базовой лицензией. То есть, по наименованиям, под санкциями только 15% банков, оставшиеся 85% не имеют никаких ограничений

Небольшие уточнения. Многие банки имеют "Дочек" для осуществления специфической деятельности. Банки, находящиеся под санкциями также накладывает санкции на свои аффилированные подразделения. В большинстве случаев, "Дочки" имеют только базовую лицензию и физические лица с ними не сталкиваются.

Иностранные банки в России

Помимо финансовых учреждений, созданных на территории России, в стране действует 98 представительств банков из других стран. Крупнейшими являются

Банк Страна происхождения Место в рейтинге России Райффайзенбанк Австрия 11 Росбанк Франция 12 ЮниКредит Банк Италия 14 Ситибанк США 20 Хоум Кредит Чехия 30 ОТП Банк Венгрия 40 Кредит Европа Банк Турция 47

реклама





За последний год огромный рост получили китайские представительства в России. У них ограниченное взаимодействие с физическими лицами, но есть предположения, что они расширят свой портфель "услуг". Так С 1 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года «дочки» банков из КНР заметно нарастили кредитование российских компаний. «Бэнк оф Чайна» увеличил выделение другим банкам кредитов в 7,7 раза (плюс 107 млрд рублей). «Чайна Констракшн Банк» увеличил объем выданных займов до 600% (плюс 15,9 млрд рублей) «АйСиБиСи» — до 300% (плюс 9,7 млрд рублей). За последнее время доля крупнейших «дочек» китайских банков в области межбанковских ссуд увеличилась с 0,7 до 3,3% в общем объеме всего кредитования на рынке.

Как отразятся банковские санкции на обычных гражданах

Пользователи санкционных банков больше не имеют возможность осуществлять переводы валюты за рубеж. В остальных банках валютные переводы работают с минимальными ограничениями, они могут занимать больше времени, чем до санкционных ограничений. Условия валютных операций необходимо уточнять в конкретном банке.

Из магазинов приложений Google Play и App Store удалены мобильные приложения санкционных банков. Вы больше не сможете найти и установить их. Установленные до санкций приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Функционал мобильных приложений можно частично заменить веб-версией через личный кабинет.



Прочие сервисы банков на территории России работают без изменений:

Деньги на счетах доступны без ограничения

Карты Mastercard и Visa любых российских банков функционируют на территории России

Обналичивать валюту можно, но с некоторыми ограничениями

Расчеты через российские сервисы и приложения работают





Отключение от SWIFT

реклама

Система правил, согласно которым осуществляются трансграничные платежи. Банковские системы многих стран принимают его как золотой стандарт. Из-за огромного числа подключенных к этому стандарту банков, скорость и стоимость переводов стремится к оптимальным. Помимо SWIFT существуют и другие стандарты, но у них есть большой недостаток, - так как их использует меньше банков, то скорость и стоимость переводов возрастают. Банки в разных странах не могут общаться напрямую - им нужны посредники. Система SWIFT оптимизирует взаимодействие банков в разных странах. При отключении от системы число посредников уменьшится, но их все еще много. Операции будут идти не напрямую, а через две-три прокладки, которым надо немножко позолотить ручку.

Что дальше?

Тут как в магазине, если у вас аллергия, не берите запрещенные продукты. Из огромнейшего ассортимента выберите тот банк, что не находится под санкциями. Существует огромнейший ПУЛ зарубежных банков, что работают в полном объеме, как и раньше. Откройте счет и карточку в этом банке и пользуйтесь всеми благами цивилизации.