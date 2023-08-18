Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года

Зная, какие банки находятся под западными ограничениями, а какие нет, можно планировать ближайшее будущее и варианты заграничных трат
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

История России делится на период ДО 24 февраля 2022 года и после. С новой точки отсчета, на экономическую составляющую суверенитета страны оказывается беспрецедентное давление. Одним из рычагов влияния Запада является ограничение финансового сектора в лице коммерческих банков. Многие не догадываются, но ограничения точечные, а не тотальные. Многие операции по сей день возможны в полном объеме. В страну все так же поступает валютная выручка, она все так же расходуется в международной торговле.

Полный список всех банков с ограничениями

реклама

Стоит уточнить, что ограничения не для всех банков одинаковые. Для одних может быть полный запрет на использование западных технологий, для других лишь частичные ограничения на международные операции. Всего 35 банков

Альфа-Банк
Банк Зенит
Банк Открытие
Банк Приморье
Банк Россия
Банк Санкт-Петербург
Банк Солидарность
Банк Уралсиб
ВТБ
Газпромбанк
Генбанк
Дальневосточный банк
Инвестторгбанк
Индустриальный сберегательный банк
Коммерческий банк Юнистрим
Ланта Банк
Локо Банк		 МКБ
Металлинвестбанк
Московский кредитный банк
Новикомбанк
Петербургский социальный коммерческий банк
Промсвязьбанк
Промышленный сберегательный банк
РНКБ
Росбанк
Россельхозбанк
СДМ-Банк
СМП Банк
Сбербанк
Совкомбанк
Тинькофф Банк
Транскапиталбанк
УБРиР
Черноморский банк развития


Банки, находящиеся в SDN-листе

Это список банков, внесенных в Specially Designated Nationals. SDN-лист - это черный список лиц и компаний, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны строго запрещено вести любую деловую деятельность. Список составляет OFAC — управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Занесение в SDN-лист означает, что организациям замораживают все активы в США и накладывают полный запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Запрещают покупать иностранные акции и валюту через представителей этих банков. Всего 25 банков

Альфа-Банк
ВТБ
Дальневосточный банк
Банк Зенит
Инвестторгбанк
Коммерческий банк Юнистрим
Ланта Банк
Левобережный
Локо Банк
МТС Банк
Металлинвестбанк
Новикомбанк		 Банк Открытие
Петербургский социальный коммерческий банк
Банк Приморье
Промсвязьбанк
СДМ-банк
Санкт-Петербург
Сбербанк
Совкомбанк
Банк Солидарность
Тинькофф банк
Транскапиталбанк
Уралсиб
Уральский банк реконструкции и развития

реклама


В России, по состоянию на 1 июля 2023 года, действует 325 банковских учреждений. 225 банков с открытой лицензией на осуществление всех официально разрешенных банковских операций в стране и 100 с базовой лицензией. То есть, по наименованиям, под санкциями только 15% банков, оставшиеся 85% не имеют никаких ограничений

Небольшие уточнения. Многие банки имеют "Дочек" для осуществления специфической деятельности. Банки, находящиеся под санкциями также накладывает санкции на свои аффилированные подразделения. В большинстве случаев, "Дочки" имеют только базовую лицензию и физические лица с ними не сталкиваются.

Иностранные банки в России

Помимо финансовых учреждений, созданных на территории России, в стране действует 98 представительств банков из других стран. Крупнейшими являются 

Банк Страна происхождения Место в рейтинге России
Райффайзенбанк Австрия          11
Росбанк               Франция          12
ЮниКредит Банк    Италия               14
Ситибанк США              20
Хоум Кредит Чехия              30
ОТП Банк Венгрия          40
Кредит Европа Банк Турция                  47

реклама


За последний год огромный рост получили китайские представительства в России. У них ограниченное взаимодействие с физическими лицами, но есть предположения, что они расширят свой портфель "услуг". Так С 1 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года «дочки» банков из КНР заметно нарастили кредитование российских компаний. «Бэнк оф Чайна» увеличил выделение другим банкам кредитов в 7,7 раза (плюс 107 млрд рублей). «Чайна Констракшн Банк» увеличил объем выданных займов до 600% (плюс 15,9 млрд рублей) «АйСиБиСи» — до 300% (плюс 9,7 млрд рублей). За последнее время доля крупнейших «дочек» китайских банков в области межбанковских ссуд увеличилась с 0,7 до 3,3% в общем объеме всего кредитования на рынке.

Как отразятся банковские санкции на обычных гражданах

Пользователи санкционных банков больше не имеют возможность осуществлять переводы валюты за рубеж. В остальных банках валютные переводы работают с минимальными ограничениями, они могут занимать больше времени, чем до санкционных ограничений. Условия валютных операций необходимо уточнять в конкретном банке.
Из магазинов приложений Google Play и App Store удалены мобильные приложения санкционных банков. Вы больше не сможете найти и установить их. Установленные до санкций приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Функционал мобильных приложений можно частично заменить веб-версией через личный кабинет.

Прочие сервисы банков на территории России работают без изменений:

  • Деньги на счетах доступны без ограничения
  • Карты Mastercard и Visa любых российских банков функционируют на территории России
  • Обналичивать валюту можно, но с некоторыми  ограничениями
  • Расчеты через российские сервисы и приложения работают


Отключение от SWIFT

реклама

Система правил, согласно которым осуществляются трансграничные платежи. Банковские системы многих стран принимают его как золотой стандарт. Из-за огромного числа подключенных к этому стандарту банков, скорость и стоимость переводов стремится к оптимальным. Помимо SWIFT существуют и другие стандарты, но у них есть большой недостаток, - так как их использует меньше банков, то скорость и стоимость переводов возрастают. Банки в разных странах не могут общаться напрямую - им нужны посредники. Система SWIFT оптимизирует взаимодействие банков в разных странах. При отключении от системы число посредников уменьшится, но их все еще много.  Операции будут идти не напрямую, а через две-три прокладки, которым надо немножко позолотить ручку.

Что дальше?

Тут как в магазине, если у вас аллергия, не берите запрещенные продукты. Из огромнейшего ассортимента выберите тот банк, что не находится под санкциями. Существует огромнейший ПУЛ зарубежных банков, что работают в полном объеме, как и раньше. Откройте счет и карточку в этом банке и пользуйтесь всеми благами цивилизации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

санкции санкции запада
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
5
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
11
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
2
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
2
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
24
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
1
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
2
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
1
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
16
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
27
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
58
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5
США больше не являются гегемоном, способным сохранить старый миропорядок — Strategist
5

Сейчас обсуждают

usr721
10:09
Режим РФ всегда может привычно отыграться на своем народе, им не привыкать.
Ходаковский: возможности быстрого продвижения по Украине у России пока нет
Doomcreeper
10:09
чоткий!
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Артём Николаев
10:02
Клоп на слона хоботок точит.
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
tom beiker
10:01
Укропеды везду суют свой вонючий нос, но это им не поможет.
Alibaba Group внесен в список международных спонсоров войны
Даниил Лавкрафт
10:01
Мастер фотожопа, корону нужно было под другим углом найти и вклеить. Даже для желтушной тяп-ляп-иллюстрации выглядит склишком криво.
NVIDIA получает колоссальную 1000% прибыль со своих чипов H100 AI для искусственного интеллекта
Peresvet Maxim
10:01
Кстати ,что бы насалиит китайцами,от сюда и был придуман миф вреда 5 G ,подпортить репутацию.
Искусственный интеллект оживит спрос и на ПК, но только к концу следующего года
Артём Николаев
10:00
Как именно их поражают на территории Экспоцентра? Панцыри на крышах отработали?
Системы ПВО сбили над Москвой украинский дрон-камикадзе
r-bear
10:00
Блин. Эта теория существует с начала 20 века. В 50-х ее опровергли. Но до сих пор находятся шарлатаны которые по неё вспоминают.
Врач Беляева: не стоит сочетать котлеты с пюре, из-за сильной нагрузки на ЖКТ
ChandlerXAAP
09:49
Вот и поговорили посоны))
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Лаврентий Берия
09:44
Троекратное "Ура!". Такими темпами скоро избавимся от ФРГ. Пришло время ГДР ?
Искусственный интеллект оживит спрос и на ПК, но только к концу следующего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем