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В предыдущей статье о покупке и самостоятельной сборке игрового пк на Ryzen 5 3600X (кто не читал, прочитайте) писал, как сам собрал игровой ПК. В данной статье опишу полную чистку и разборку своего игрового ПК, смену термопасты. Также будут некоторые тесты на производительность процессора, памяти RAM и видеокарты (с разгоном процессора и памяти RAM и без). Приятного чтения:)

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Прошло 9 месяцев с того дня, как собрал свой игровой ПК, далее "красный монстр". Наступил день "Ч", чистка... Так ПК выглядел до чистки:

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На удивление блок питания оказался чистым, его я и не снимал. Всю пыль почистил мягкой кистью, попылесосил, вытер неворсистой тряпкой, удалил спиртосодержащей жидкостью различные загрязнения с корпуса и вентиляторов. Помпа с процессора снялась легко, ничего не прикипело и не присохло, но явно термопасты было много судя по ее количеству на сокете и основании помпы:

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Аккуратно почистил от термопасты процессор и медное основание помпы СЖО, материнскую плату кистью:

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Термопаста использовалась от компании Evercool Nano Diamond TC-H01, теплопроводностью 8 Вт/мК (слева на фото). Её сменил на термопасту Evercool Nano Diamond TC-H03 (справа на фото), теплопроводностью 12 Вт/мК. Как говорится: шило на мыло, обычный маркетинг, результаты по температуре те же, дурят производители.

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А какой вы пользуетесь термопастой и какую посоветуете? Думаю сменить вообще на жидкий металл, но после всего изученного риск потерять "усё" велик. Кто пользуется ЖМ на "райзенах", напишите, как правильно подготовить поверхности (см. фото выше - заводская медная поверхность помпы выглядит не очень, согласитесь) и нанести ЖМ. Термопасту нанес тонким слоем лопаткой, которая шла в комплекте. Получилось много полосок, выглядит неэстетично. Обычно наносил термопасту пластиковой карточкой, одной линией. Решил поэкспериментировать с лопаткой:)

Все это дело собрал, сбросил биос снятием батарейки (можно было просто замкнуть 2 контакта), сменил вентилятор на выдув в корпусе на вентилятор с красной подсветкой, который шел в комплекте с СЖО. А причины их снятия с СЖО проста: во-первых, они низкого качества производства, во-вторых, на высоких оборотах они гудели как турбины авиадвигателя! Купил взамен штатных 120 вентиляторов, 120 вентиляторы на 2-х шарикоподшипниках от компании DEEPCOOL UF1 (без подсветки). Они обдувают радиатор СЖО отлично и практически бесшумно! Так что в этой СЖО 2 минуса: стоковые вертушки воют на высоких оборотах, плохая полировка медного основания помпы. При покупке имейте в виду. На видеокарте пыль была только на верхней алюминиевой крышке. Плашки памяти были в незначительном тонком слое пыли. Старый винчестер продул пылесосом. Вот что получилось:

Теперь ближайшие полгода можно и не заглядывать в ПК, единственное - шерсть от моего британского кота Семёна. Приходится часто пылесосить защитные решетки корпуса ПК:) Но всё равно шерсть попадает в дальние уголки корпуса. В целом корпусом доволен, конечно не максимальный размер корпуса, но и не минимальный, что-то среднее и не огромное. А какой корпус купили вы?

Теперь про стоковые температуры и тесты без разгона и с разгоном процессора и памяти Ram.

Тестовая конфигурация ПК:

Процессор: Ryzen 5 3600X 3800-4400МГц (разгон по всем ядрам, 1.35B);

Материнская плата: MSI MPG X570 GAMING PLUS биос версии 7C37vAC1 (Beta version) от 16-11-2020г;

Система охлаждения CPU: DEEPCOOL GAMMAXX L240T RED 1500 об/мин вентиляторы 120мм, 2550 об/мин помпа;

Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Predator (3333 МГц vs 3600 МГц CL16 1.35В);

Диск SSD M2 №1: 512 Гбайт, A-Data XPG GAMMIX S11 Pro ;

Диск SSD M2 №2: 240 Гбайт WD green;

Блок питания: Chieftec Power Smart Series 650W Gold;

Корпус: MSI MAG FORGE 100R;

Видеокарта: MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING 8192 Mбайт - 1770/14000 МГц.

AIDA 64: 15 минут стресс теста процессор, память, ssd, видеокарта. Стоковые частоты процессора и памяти



В разгоне процессор и память

Cinebench R23: Стоковые частоты процессора и памяти

В разгоне процессор и память

3DMark: Стоковые частоты процессора и памяти

В разгоне процессор и память

Тест памяти AIDA 64: Сток (слева) и разгон

Чипы памяти от Hynix

DiskMark64: SSD 512 Гбайт, A-Data XPG GAMMIX S11 Pro размечен на логические диски С и D: соответственно и разный объем, разные значения и SSD 240 Гбайт WD green (один логический раздел)

Разница в скорости работы впечатляет. Еще не хватает теста обычного жесткого диска от компании Seagate 260 Гбайт. Не тестировал, забыл подсоединить провод SATA к материнской плате, а снимать и чистить снова стекло корпуса неохота. Его использую как "файлокладовку". ПК работает в жаркой, солнечной, расположенной на южной стороне комнате, температура воздуха в которой больше 25 градусов. Без закаленного стекла (если снять с корпуса) температура соответственно ниже, но незначительно. В следующей статье напишу тесты производительности ПК в популярных игровых проектах. Пишите, какие бы вы хотели игры увидеть в тестах. Вот мое рабочее место:

Всем добра и отличных разгонов!

P.S. При разгоне процессора до частоты 4500 Мгц по всем ядрам и вольтаже 1.35 в ПК запускается, но не проходит тесты, возможно дело в неправильном разгоне и в не очень качественной памяти.











