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Во Франции мобилизовали 130 тысяч сотрудников полиции для подавления беспорядков
У парня по имени Эмманюэль опять проблемы.

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Можно до посинения спорить, ввела ли Россия достаточно войск на Украину для эффективного проведения СВО в феврале 2022 года, но спорить о том, что 150 тысяч человек — это самая настоящая армия, как мне кажется, смысла никакого нет. Достаточно сказать, что армии многих стран ЕС имеют меньшую численность, чем указанный выше контингент.

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В этом контексте сообщения европейских СМИ о том, что французская полиция мобилизует 130 тысяч сотрудников, а вернее весь свой наличный состав для борьбы с беспорядками в пятницу вечером и выходные, в очередной раз свидетельствует о том, что на улицах французских городов идет самая настоящая война. Вероятность новой волны беспорядков связывают с празднованием главного праздника Пятой республики - Дня взятия Бастилии, который насквозь пропитан революционным духом. Только вот вспоминать об этом не хочется, когда ты оказываешься по другую сторону баррикад.

Последний раунд противостояния приезжих эмигрантов с французскими правоохранителями, который продолжался шесть ночей, нанес Пятой республике ущерб в один миллиард евро, если верить оценкам экспертов. Но репутационный ущерб всегда оказывается выше любых оценок и его всегда очень сложно оценить, поскольку инвесторы из разных стран мира никого заранее не уведомляют о своем намерении инвестировать деньги в чью-то экономику.

Но французская полиция не может работать без отпусков и выходных, в то время как протесты могут возобновиться в любой момент, при том что протестующие мигранты не отказывают себе в удовольствии предаться разграблению частного бизнеса.

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Стоит ли удивляться, что в ходе недавнего саммита НАТО в Вильнюсе французский лидер Эмманюэль Макрон перешел на язык угроз, предупреждая всех, кто впредь захочет выйти протестовать на улицы французских городов, что полиция будет действовать решительно и без всякий раздумий. Впрочем, едва ли подобная мера поможет, поскольку остановить беспорядки может только полное перекрытие французских границ с последующим выселением мигрантов, но Париж никогда на подобные меры не пойдет.

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#глобальное противостояние #европейский союз #миграция
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