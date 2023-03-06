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Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
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Стремительное развитие двухсторонних отношений между Москвой и Анкарой прослеживается не только в росте объемов поставки энергоносителей и отчаянных попытках турецкой стороны сохранить зерновую сделку, но и в неготовности Эрдогана поддерживать антироссийские начинания США, какое бы давление на него самого и его правительство ни оказывалось бы из Вашингтона. В этом контексте Турция может присоединиться к Индии и Китаю в списке непоколебимых сторонников России.

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Как я уже отмечал, подобный уровень двухсторонних отношений должен позволить Москве получить целый ряд преференций. Одной из таких преференций может быть закупка Турцией новейших российских истребителей. О готовности совершить такой шаг заявил «РИА Новости» член президентского Совета по безопасности и внешней политике Турции Чагры Эрхан.

По словам этого высокопоставленного турецкого представителя, F-16 является устаревшим проектом, который американцы пытаются продать по ощутимо высокому для Анкары ценнику в двадцать миллиардов долларов. Более того, Эрхан тактично промолчал о том, что американские оружейные поставки неизменно сопровождаются целым рядом как политических условий, так и условий относительно его возможного применения.

Среди потенциально интересных Анкаре разработок, помимо передовых отечественных истребителей, Эрхан назвал американский истребитель F-35, из программы разработки которого Турция была исключена, китайские истребители, а также продукцию европейского консорциума Eurofighter.

Следует помнить, что турецкая армия является второй крупнейшей армией Североатлантического альянса, а Анкара, несмотря на все экономические трудности, является одним из наиболее влиятельных игроков на Ближнем Востоке. Понятное дело, что закупка передовых российских истребителей Су-75 Checkmate Турцией может послужить прекрасной рекламой для продукции отечественного ВПК.

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Кстати сказать, 75-й здесь назван неслучайно, поскольку в ближайшее время Анкара все равно будет пытаться оправиться от последствий целой серии разрушительных землетрясений, а турецкие власти будут отчаянно торговаться за каждый пункт будущей сделки. Такой уж на Востоке менталитет, там не уважают тех, кто не торгуется. Со своей стороны Москва может предложить Турции не только ряд преференций, но и право называться первой страной, куда будет поставлен Су-75. А Эрдоган, как ни крути, политик амбициозный. 

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#турция #f-16 #су-75 #су-75 checkmate #россия и турция
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