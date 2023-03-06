Народная мудрость гласит, что беда не приходит одна.

Как ни крути, а с точки зрения «победившей» весь остальной мир «американской демократии», так называемый стелс-истребитель F-35 — это гениальное изобретение. Общая стоимость строительства глючного летающего компьютера уже перевалила за 1,6 триллиона долларов, но даже спустя шестнадцать лет разработки у этих «истребителей пятого поколения» все еще обнаруживаются детские болезни.

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Так, Объединенное управление программой F-35 издало документ, согласно которому свыше 1000 истребителей по всему миру необходимо срочно переоборудовать для предотвращения возникновения вибрации в двигательной установке. Объединенное управление отводит на проведение этих работ три месяца, но, учитывая бюрократическую волокиту, сложно себе представить, что работы по переоборудованию в самых разных уголках мира закончатся в этот срок.

Ранее я уже высказывал предположения о том, что Вашингтон может попытаться использовать СВО как предлог для избавления от части набивших оскомину американским политикам истребителей. И дело даже не в том, что в конечном итоге все детские болезни F-35 нельзя изжить, потратив на это еще несколько триллионов долларов, а в несостоятельности самой концепции данного самолета.

Неслучайно же Турцию моментально исключили из проекта разработки F-35 в 2021 году, после того как та закупила российские зенитные комплексы С-400. Американцы обоснованно опасаются, что российские ПВО способны обнаруживать «невидимые» стелс-самолеты, из-за чего F-35 на пушечный выстрел теперь к турецким берегам не приближаются.

В общем, велика вероятность, что F-35 могут банально не успеть на Украину, потому что неизвестно, что с «незалежной» будет через три месяца. А между тем член палаты представителей США Адам Смит, который в 2021 году занимал пост председателя комитета палаты представителей США по вооружённым силам, уже не раз заявлял, что F-35 — это неоправданно дорогая оружейная платформа с разочаровывающими характеристиками. Более того, этот видный представитель Демократической партии не раз заявлял о нежелании выбрасывать деньги американских налогоплательщиков на подобную «поделку» американского ВПК.

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Потому что F-35 хорош в ситуации, когда в мире есть лишь один последний гегемон, а в нарождающемся многополярном мире — это камень на шее.