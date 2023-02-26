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Отсутствие коммюнике на встрече G20 — результат европейского потолка цен на нефтепродукты
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Когда в начале этого месяца Европейский союз вводил потолок цен на российские нефтепродукты, многие эксперты тогда отмечали, что подобные внерыночные механизмы никогда раньше не применялись, а потому никто не может даже предположить, какие последствия введения подобный «потолок» может принести.

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И вот, спустя три недели встреча «Большой двадцатки» заканчивается без совместного коммюнике, потому что три евразийских гиганта отказываются включить в неё слова об осуждении специальной военной операции на Украине.

Вообще, такие «авторы» развала Советского Союза, как Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, предупреждали американских политиков, что они могут делать все, что им только заблагорассудится, но только не давать России и Китаю становиться союзниками. Но американские политики пошли дальше и теперь все активнее стараются сделать из евразийского дуэта Москвы и Пекина трио путем добавления туда Нью-Дели.

Объемы продажи российской нефти в Индию и Китай бьют все рекорды, поскольку, помимо закупок на собственные нужды, эти страны внезапно стали главными игроками по производству нефтепродуктов, таких, к примеру, как дизельное топливо.

И самое главное, под обеспечения нужды этой торговли самопроизвольно организовался целый флот, который на Западе теперь принято называть «теневым флотом», хотя никаких тайных операций он не проводит.

До начала СВО европейцы думали, что если они откажутся от борьбы за российские углеводороды, то они даром никому больше нужны не будут, но это суждение привело их к стратегической ошибке.

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Теперь же Индия и Китай встают на защиту России практически везде. Взять хотя бы недавнюю встречу министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» в индийском Бангалоре. Как только страны коллективного Запада не пытались уломать её участников осудить российскую специальную военную операцию в коммюнике по итогам встречи, да только Нью-Дели, Пекин и Москва отказались это сделать. В итоге встреча завершилась без общего послания, хотя российский МИД и отметил старания Индии, как нового председателя G20, учесть интересы и пожелания всех участников саммита.

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#нефть и газ #россия и индия #россия и китай #g20
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