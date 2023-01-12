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Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
Почему-то все уверены, что "русский Иван" в маркетинг не может, хотя наше руководство уже не раз доказало обратное.
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Глядя на торопливую возню в западных СМИ относительно «будущих злоключений» перспективного отечественного проекта легкого истребителя Су-75 Checkmate, человек, давно освещающий вопросы геополитики, едва ли сможет скрыть хитрую усмешку.

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Нет, ну когда еще в нашей стране разработка нового вида вооружений анонсировалась заранее, публично, да еще и с представлением макетов? История знает примеры, когда на советских парадах западные «дипломатические работники» пытались хоть как-то тайком сфотографировать уже стоящие на вооружении образцы, — но чтобы анонсировать заранее? Да это неслыханно!

Тут стоит упомянуть, что наш президент занимается таким прекрасным видом спорта, как дзюдо, в котором дряхлый старик легко может бросить через себя здоровенного верзилу. В этом контексте не стоит забывать, какое имя дали наши маркетологи Су-75. Да, да, маркетологи, потому что никто не стал ждать, пока НАТО по своей собственной классификации присвоит нашей «птичке» какое-нибудь уродливое имя. Сами взяли и назвали на английский манер — Checkmate.

А как это имя переводится? Словарь авторитетно заявляет, что переводится оно «шах и мат». А тут еще и авторитетное западное издание 19FortyFive открыто признается, что Су-75 будет востребован у заказчиков на Ближнем Востоке и в Африке, но тут же начинает перечислять «вероятные подводные камни».

А может быть, журналисты авторитетного издания вспомнят, у какого количества стран до сих пор стоят на вооружении отечественные МиГ-29, которые давно требуют замены? Ну или хотя бы упомянут, что среди этих государств числятся такие «незначительные» с военной точки зрения державы, как Иран, Индия и Египет? Да куда там, наши МиГи по-прежнему защищают небо огромного количества стран от Монголии до Перу.

И тут все встает на свои места. Вздохи, охи и завывания в западной прессе — это все часть маркетинговой стратегии нашего руководства, которое не только впервые самолет представило на ранних этапах разработки, но еще и имя ему дало обидное для Вашингтона.

Теперь давайте представим, что многострадальный F-35 — это перегревающаяся 7900 XTX, но, помимо конского ценника, в магазине при покупке вам еще и ставят условие, что после приобретения этой карты у вас в квартире будет жить сосед-верзила, который не только будет вам говорить, когда вы можете включать компьютер, а когда — нет, но еще и частично распоряжаться вашим бюджетом и личной жизнью. Привлекательное предложение?

А между тем Соединенные Штаты так оружие и продают: с кучей дополнительных условий относительно его применения, с требованиями к руководству страны поступиться национальным суверенитетом, с предварительными условиями о том, что американский бизнес и НКО получат доступ туда, куда иностранцев обычно на пушечный выстрел не подпускают. Потому что мафия продает «защиту», а не оружие.

А теперь давайте представим, что за треть цены от 7900-й некий давно зарекомендовавший себя на рынке продавец предлагает вам проверенную временем 3050 без каких-либо условий. Сильно вас будет в этой ситуации беспокоить критика того, кто хотел к вам «подселить» непрошеного жильца?

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Удивительно, казалось бы, западные журналисты давно должны были бы знать, что негативного пиара в сети не бывает, а потому любые попытки очернить Су-75 только помогают Москве осуществить свой план. С другой стороны, без работы им сидеть тоже не улыбается, а так они могут хотя бы заявить своему руководству, что они предпринимают все возможные меры. Однако мысль о том, что западные «правдолюбы» работают на обеспечение российских интересов совершенно бесплатно и добровольно, не может не радовать.

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#история #f-35 #су-75 #су-75 checkmate
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