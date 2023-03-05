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Когда министр иностранных дел Турции с трибун никак не связанного с Россией международного форума заявляет о том, что Анкара буквально-таки с ног сбилась, стараясь продлить соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов, действие которого истекает 18 марта, ты понимаешь, что турецкая сторона находится в отчаянном положении.

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И правда, Анкара находилась в крайне тяжелом экономическом положении еще до серии землетрясений, которые нанесли колоссальный ущерб Турецкой Республике в феврале этого года, а потому вопрос стабильного обеспечения продовольствия страны — это вопрос выживания для Тайипа Эрдогана и его команды.

Другое дело, что Москву нынешнее положение дел с вывозом зерна из украинских портов не устраивает, о чем еще раз напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов.

Согласно существующему соглашению, Запад обязуется не препятствовать экспорту зерна и удобрений из России в обмен на содействие Москвы по вывозу украинского зерна из порта Одессы и еще двух прибрежных городов.

Захарова заявила, что если Москва в очередной раз усмотрит в действиях Запада «мухлеж», то ничего хорошего Черноморскую морскую инициативу не ждет. Поскольку наше руководство уже не раз заявляло о недоговороспособности коллективного Запада, достаточно сложно представить себе тот механизм, посредством которого Москва могла бы исключить этот самый «мухлеж».

Однако над чем-то МИД Турецкой Республики все-таки работает и работает достаточно активно. Едва ли гордые наследники Османской империи тратят свое время на то, чтобы слать мольбы на Смоленскую площадь, да и едва ли в мире геополитики это может кому-то помочь.

В этом контексте велика вероятность, что нынешняя Черноморская морская инициатива будет упразднена, а ей на смену придет двухстороннее соглашение между Москвой и Анкарой, в рамках которого Турция получит эксклюзивные права на вывоз и перепродажу украинского зерна, а Москва закроет вход судам третьих стран в украинские порты, положив тем самым конец контрабанде оружия на Украину.

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Понятное дело, что, заключив такую договоренность, Москва сдаст на руки Анкаре большое количество козырей в общении с так называемым «коллективным Западом». А значит, и мы своей «гешефт» получим, осталось только подождать и увидеть, в чем именно он будет заключаться.

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#сво #история #зерновая сделка #россия и турция
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