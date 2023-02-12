Несчастье, конечно, в чем-то помогло, но лучше бы все-таки обошлось без него.

Я уже недавно рассуждал о сложных отношениях Турции и Сирии, которые некогда были добрыми соседями, однако затем оказались втянуты в страшную авантюру Вашингтона. Примирением этих двух крупных ближневосточных игроков Москва занимается давно, долго и последовательно, но взаимных обид в соседствующих столицах накопилось с избытком.

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Но все это было до страшного землетрясения в Турции, которое зацепило и часть сирийской территории, причинив страшные разрушения обеим странам. Медийное освещение данной трагедии пошло по двум предсказуемым путям.

Западные журналисты в своей излюбленной манере бросились считать убитых, хотя уже сейчас понятно, что человеческие жертвы землетрясения исчисляются десятками тысяч, а более-менее точные подсчеты количества погибших появятся через несколько месяцев.

Сайты поменьше начали обсуждать различные конспирологические теории о причинах произошедшего, ссылаясь на плохие отношения Анкары и Вашингтона. Однако если в ближайшие недели мы не увидим резких изменений во внешнеполитическом курсе Турции, большую часть из них можно будет смело отметать. Вашингтон уже один раз пытался физически устранить своенравного турецкого лидера Тайипа Эрдогана, какой смысл последнему отмалчиваться?

Для меня очевидно, что западные журналисты скоро упакуют манатки и поедут охать и ахать в каком-нибудь другом месте, а нищета и разрушения останутся, поскольку как Сирия, так и Турция не могли похвастаться экономической стабильностью и до этой разрушительной катастрофы, а значит, восстанавливать разрушенные дома будет не на что. У этой «сказки» хорошего конца просто нет, потому что пострадавшим жителям обоих государств придется еще многие годы, если не десятилетия, ютиться в палатках.

Единственным светлым моментом в этой истории стала отправка Москвой бортов МЧС с врачами и спасателями в пострадавшие районы. Наше руководство всегда предлагает помощь тем, кто в ней сильнее всего нуждается, даже кислородные маски в начале пандемии новой коронавирусной инфекции в США отправляло, однако найти в себе решимость отправить МЧС в Турцию в самый разгар СВО могут только очень порядочные люди.

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Да и не стоит забывать том, что общее горе сближает, а потому Дамаск и Анкара куда быстрее сейчас забудут прошлые обиды, что позволит наладить экономическое взаимодействие двух государств, которые с 2011 года практически между собой не торгуют. Тем более что такие региональные державы, как Иран и Саудовская Аравия, демонстрируют свою заинтересованность в нормализации отношений Дамаска с ближайшими соседями, а Катар и вовсе принял самое живое участие в оказании поисково-спасательной и гуманитарной помощи обоим государствам, хотя еще недавно Дамаск обвинял Доху в спонсировании террористов на сирийской земле.