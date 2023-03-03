Кто там обещал "разорванную в клочья экономику" РФ?

На протяжении ста последних лет Турция использовала свое исключительно благоприятное географическое положение, чтобы эффективно играть на противоречиях лидирующих мировых держав. Однако благодаря своей узколобой политике Соединенные Штаты в очередной раз практически добились невозможного: они сделали Анкару неформальным союзником Москвы, который может говорить у неё за спиной много гадостей, но всякий раз действует так, как это выгодно России.

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Вообще, Вашингтон пытается добиться «изоляции» нашей страны странным способом, поскольку его действия наглядно показывают, что дружить против России невыгодно, в то время как друзья России продолжают неплохо зарабатывать. Еще недавно европейцы получали за переработку российской нефти хорошие деньги, однако уже сегодня они лишились этой возможности, в то время как Китай и Индия продолжают «снимать сливки».

Более того, к этому процессу присоединилась и Турция, которая перерабатывает российские энергоносители на принадлежащем Азербайджану нефтеперерабатывающем заводе STAR. В одном только феврале этот завод переработал 300 тысяч тонн российской нефти, в то время как общий объем закупок со стороны Анкары вырос в этом месяце до 860 тысяч тонн. Для сравнения, в январе Турция закупила 620 тысяч тонн нашей нефти, а в декабре прошлого года это число не превышало 370 тысяч тонн.

Понятное дело, что после многочисленных землетрясений внутренний спрос на нефть и нефтепродукты в Турции пока лишь начинает восстанавливаться, однако эксперты ожидают, что уже в этом году он может достигнуть рекордных показателей середины прошлого года, когда Анкара закупала до 2,2 миллионов тонн российской нефти в месяц, что позволило по итогам года увеличить торговый оборот между Россией и Турцией с 34 миллиардов долларов в 2021 году до 68 миллиардов в году 2022-м. Таким образом, Москва внезапно потеснила Китай, который долгое время оставался главным торговым партнером Анкары.

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Следует отметить, что турецкая армия является одной из наиболее многочисленных армий Североатлантического альянса, который провозгласил своей целью обескровливание России путем лишения её бюджета доходов. И какие после этого у Вашингтона могут быть аргументы в споре с теми, кто не поддерживает идею «международной изоляции» Москвы?