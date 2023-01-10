Когда демократические элиты планировали избрание Байдена на пост президента, им следовало учесть его характер.

Когда нынешнего американского президента протаскивали через так называемые праймериз Демократической партии путем саботажа чрезвычайно популярного в США социалиста-сенатора от штата Вермонт по имени Берни Сандерс, большинство представителей «партии элит» были уверены, что на дряхлого старика удастся повесить экономический крах Соединенных Штатов. А пока тот будет президентом, все должно было быть по принципу «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

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В общем, учитывая массовые нелицеприятные высказывания в адрес действующего американского президента, частично этот план удался, однако есть в нем и прорехи, поскольку все еще правящий ветеран американской политики не просто из ума не выжил, он еще и остается чрезвычайно амбициозным человеком.

А хочет старик Джо того же, что хочет любой уважающий себя мафиози, чтобы к нему приходили просители и целовали ему перстень, а он с высоты своего положения разрешал (или запрещал) тем или иным странам торговать своей продукцией. Во всяком случае в этом был смысл полурелигиозного «зеленого перехода», в соответствии с которым страны-производители нефти и газа, как и те государства, которые обладают существенным промышленным потенциалом, объявлялись главными преступниками. И те и другие должны были платить дань «ничего не загрязняющим» бездельникам во главе с США.

В принципе, по реакции Индии и Китая уже сейчас можно понять, что затея провалилась, да и едва ли кто-то сможет вам ответить, как Вашингтон собирался реализовать столь наглую затею, не имея возможности принудить геополитических противников к послушанию с помощью оружия, но факт остается фактом.

Однако старик Джо, который имеет весьма призрачные шансы на переизбрание и который спалил большую часть нефтяных запасов США в попытках не похоронить шансы Демократической партии на попадание в Сенат, отступать не привык. И тут, как и в любом псевдорелигиозном культе, недоверие и несогласие будет искореняться насилием.

О чем это я? Да тут вот некие «официальные лица из некоммерческой организации» в США сообщили Белому дому, что, оказывается, газовые плиты «скорей всего вызывают у детей астму», а потому их нужно как можно быстрей запретить по всем Соединенным Штатам.

Сообщается, что сейчас около 40% всех домохозяйств в США используют газовые плиты для приготовления пищи, более того, многие пользуются газовыми обогревателями, чтобы не замерзнуть насмерть в своих весьма просторных домах. Так вот, не долго думая, администрация Джо Байдена заявила, что она планирует все это запретить, а если кому нужно, то они могут воспользоваться государственными субсидиями на покупку электроплит, поскольку «электричество куда экологичней газа». Представители Сената, которым в отличие от старика Джо еще хотелось бы когда-нибудь куда-нибудь переизбираться, тут же сообщили, что они выступают за предупредительную маркировку о «крайней опасности» газа и «повышение стандартов производства плит».

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Но можно не сомневаться, что Байден своего рано или поздно добьется, а потом еще и потребует от своих европейских союзников соблюдать «высокие общечеловеческие стандарты» и отказаться от газового отопления как такового. Вот и будут европейцы следующей зимой ютиться у редких буржуек, поскольку главного в псевдорелигиозных организациях сердить нельзя, это не безопасно.