Первые письменные свидетельства о регистрации патентов на электроскутеры датируются серединой девятнадцатого века и, надо думать, что если бы данные средства передвижения были хоть сколько-нибудь практичны, то мы сейчас бы наблюдали за окном совсем другую картину.

По правде сказать, многочисленные Кулибины давно доказали, что не только электрический, но и паровой двигатель прекрасно справляется с задачей по доставке двухоколесного транспортного средства из пункта А в пункт Б. Да куда там двухоколесного, с целыми подвижными составами справляются, но с практической точки зрения двигатель внутреннего сгорания по-прежнему остается более удобным.

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В этом контексте нужно четко понимать, что так называемый «зеленый переход» никакого отношения к защите окружающей среды не имел. Найдите любого эколога и поинтересуйтесь у него, почему на каждой батарейке написано, что её нужно утилизировать специальным способом. Вот и я о чем.

Просто западные элиты в какой-то момент обнаружили, что непрекращающиеся попытки получить контроль над чужими энергоресурсами привели их к ситуации, когда никого из обладателей сколько-нибудь крупных залежей этих самых ресурсов у них в друзьях не осталось, вот и пришла им в голову светлая идея — объявить тех «еретиками» и обложить неподъемным налогом.

Точно так же и Tesla была попыткой освободить дороги от «всякой челяди», потому что богачи согласятся на запряженных лошадьми упряжках ездить, лишь бы не кататься по тем же самым дорогам, по которым ездят все остальные.

Однако общая непрактичность электротранспортных средств дает о себе знать, и чем дольше западные элиты будут безуспешно пытаться победить поставщиков энергоресурсов, тем больше подобных примеров мы будем наблюдать.

Так, в конце 2022 года в Швейцарии разгорелся скандал, когда ряд политиков выступил с предложением полного запрета на использование электротранспортных средств. Оно и не удивительно, поскольку 60% всех потребностей этой страны перекрывают гидроэлектростанции, производственные мощности которых зимой падают. Таким образом Швейцария каждый год попадает в зависимость от доброй воли французских и немецких энергетиков, которые в последнее время переживают тяжелые времена из-за санкционной войны против Москвы.

Конечно же, специально обученные люди сразу указали швейцарцам на их идейную неправоту, а некоторые СМИ и вовсе поспешили сообщить о том, что новости о готовящемся запрете электротранспортных средств — это «чья-то дезинформация», но из песни слов не выкинешь.

Бьют тревогу и американские пожарники, которые столкнулись со стремительным ростом пожаров, связанных с возгоранием аккумуляторов для электроскутеров, электросамокатов и прочих новомодных «миркротранспортных средств». К примеру, в Нью-Йорке количество подобных пожаров в 2022 году удвоилось по сравнению с показателями предыдущего года, составив 206 возгораний за год.

Представитель Национальной ассоциации противопожарной защиты СЩА Брайан О'Коннор отметил, что другие американские города не ведут настолько точных подсчетов, какие ведутся в Нью-Йорке, но общее количество подобных возгораний продолжает расти. Он также отметил, что с точки зрения пожарника возгорание аккумуляторов — это особая головная боль, поскольку в ходе его произвольного самовозгорания огонь получает все необходимое ему для дальнейшего распространения из происходящей по мере разрушения аккумулятора химической реакции.

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Как и в случае со Швейцарией, поступившее в июне 2022 года предложение ввести полный запрет на хранение аккумуляторов для «миркротранспортных средств» в квартирах в штате Нью-Йорк было отвергнуто по идейным соображениям, однако арендодатели уже взяли этот вопрос в свои руки и теперь во многих американских городах владельцам электроскутеров и электросамокатов стало значительно сложнее искать себе временное жилье.