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Следует понимать, что современный коллективный Запад вышел из скандинавских фьордов, где чрезвычайная скудность природных ресурсов превратила отцов семейств в грабителей и мародеров, а матерей — в наследниц награбленного состояния и воспитательниц будущих грабителей.

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В этом смысле ловкач, который всех объегорил и нигде не попался — это не отрицательный персонаж для западного общества, напротив — он, как современная версия мускулистого викинга, имеет «право» на свою добычу.

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Вот вы и не смотрите, что сегодня на Западе принято поносить на чем свет стоит белых мужчин традиционной ориентации, а если они еще и женаты, да детей имеют — так это же и вовсе «жуть»! Это просто вчерашние грабители и угнетатели отслеживают демографические показатели в разных регионах мира, потому что знают, что если они не будут изображать раскаяние, то бывшие жертвы крестоносцев, работорговцев и колонизаторов придут их бить.

Ведь еще вчера в Америке излюбленной сказкой был сказ про прекрасного бизнесмена на белом лимузине, который любую несправедливость исправит, всех чиновников заткнет за пояс, а простой люд от его проделок только богатеет. Этакий Робин, который обитает в лесу и носит трико. Вот испокон веков в Соединенных Штатах и существует должность «гения из народа», «ярла всех ярлов», которого ничто не берет, в какие бы передряги он не попадал.

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Раньше эту «должность» занимал Стив Джобс, который, судя по всему, сознательно себе подобную судьбу и пророчил. Ох, артист был! Сидел целыми днями немытый в приемной Apple и требовал, чтобы его трудоустроили. Когда же руководство компании не смогло более выносить зловонный запах в собственном офисе и всё же нашло Джобсу должность, тот стал таскать по ночам к себе на работу друга-еврея, которого в отличие от будущего «гения бизнеса» из института не отчисляли. Вот он-то за Джобса по ночам и работал, поскольку будущему си-и-о из-за несоблюдения правил личной гигиены было строго-настрого воспрещено являться в офис днем. И это еще цветочки, там такая биография, что без слез и не взглянешь!

Сегодня эту должность занимает некто Илон Маск. Весьма, кстати сказать, успешно занимает. Сначала он делал вид, что у Соединенных Штатов все еще есть ракетостроение, пока российские корабли «Союз» доставляли американских астронавтов на МКС, потом он старательно имитировал работу автомобильной промышленности в США, а недавно ему и вовсе почетная должность досталась: теперь он — главный спаситель американской правящей верхушки от народных бунтов.

Говорят, что в России есть две проблемы. Так вот, в США их тоже две: печатный станок и вторая поправка. Первый включили в 1971 году, чтобы не проиграть экономическую войну СССР, а выключить теперь не могут. Главным образом потому, что населению когда-то раздали оружие, чтобы оно самостоятельно следило за своими рабами, а как отбирать теперь не понятно. Вторую поправку отменить несложно, сложно потом остаться в живых.

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С другой стороны, если станок не выключить, то США скоро превратится в Веймарскую республику, где за хлебом в ларек не с кошельком, а с тележкой цветных бумажек ходили. А что делать, когда вот уже пятьдесят лет весь Запад живет за счет всего остального мира, поскольку ввозит реальные товары, а вывозит крашеную бумагу. Вот и заплыли жиром вчерашние перекаченные голодранцы на драккарах так, что Один не узнает.

Зеленых бумажек постепенно становится так много, что они уже совсем ничего не стоят, вот и посадили элиты древнего дедушку президентом и давай станок отключать, параллельно пугая народ. То увольнением пугают, то бунтами чернокожих, то заразными вирусами, от которых «можно спрятаться» только дома. А народ у себя сидит и гадости про правительство в сеть пишет, а весь остальной мир за этим с удовольствием наблюдает.

Тут в западных соцсетях ввели цензуру, благо дело это нехитрое. Начали затыкать рот всем и каждому, особо разговорчивых стали не просто банить в сети, а еще и увольнять с работы. Но внезапно выяснилось, что западные социальные сети больше никому не нужны, поскольку никто им больше не верит. А тут еще и целые стадионы в американской глубинке неприличные лозунги скандируют в адрес действующего американского президента. Услышала одна девушка-коментатор на гонках подобную непотребщину и сделала вид, что стадион скандирует «Вперед, Брэндон!». И тут уже эту фразу начали в США скандировать повсеместно, оскорбляя тем самым не только главу государства, но и продажных журналистов как класс.

И тут стало понятно, что надо все отыгрывать назад, а то там и до стрельбы недалеко. Вот и позвали главного «ярла» цензуру отменять, чем он будет героически заниматься еще не одну серию. Понятно, что все это — просто еще один трюк, но никто о реальной отмене цензуры речи и не ведет, нужно просто успокоить народ на какое-то время.

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Но для самых увлекающихся и нервных я могу сразу сделать спойлер — ничего страшного с Илоном Маском не произойдет, ну в самом крайнем случае его пасы руками перестанут производить на публику должный эффект. Но и это не страшно, нашлась же замена Джобсу, вот и Маска отправят зарабатывать деньги на продаже мемуаров.