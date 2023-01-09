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Индия и Китай стали главными покупателями дальневосточной нефти
Западные страны усиливают своих главных геополитических оппонентов с глупостью и упорством, которые достойны лучшего применения.
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Пока так называемая коалиция из тех стран, что мечтали ввести потолок цен на российское черное золото, пытается ответить себе на вопрос, а чем, собственно, они собираются заправлять автомобили, объем нефтяных поставок из РФ в Индию и Китай неуклонно растет.

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Следует понимать, что так называемый коллективный Запад не может победить Россию ни в прямом военном противостоянии, ни, как мы недавно это выяснили, в открытой экономической войне. И тем не менее обойти по промышленным показателям США с населением 301 миллион человек, вкупе с Европой, где проживает еще 450 миллионов человек, нашей стране с населением в 145 миллионов будет крайне трудно.

Другое дело — два упомянутых выше азиатских гиганта, каждый из которых служит домом для населения в полтора миллиарда человек. Пекину и Нью-Дели нужны только ресурсы и рынки сбыта, чтобы оставить этот самый коллективный Запад за бортом истории. Технологии, как нам показывает опыт раннего Советского Союза, им продадут. А какой у нас самый главный ресурс?

Да черное золото, конечно! Вот и вкладывается Индия в разведку нефти на Дальнем Востоке, как и в её разработку. Конец прошлого года ознаменовался первой российской поставкой в страну специй с месторождения в Печорском море, на котором работает «Лукойл».

В ноябре 2022 года наша страна стала главным поставщиком нефти в Индию, потеснив с этой позиции Ирак. Согласно данным Reuters, сейчас наша страна удовлетворяет 23% всех индийских потребностей в черном золоте, что в числовом выражении равняется 908 тысячам баррелей в день. И это далеко не предел, поскольку в данный момент не все нефтеперерабатывающие заводы страны специй работают на полную мощность, так как сейчас многие из них находятся на ремонте.

Что касается Поднебесной, то в мае 2022 года Россия увеличила объем своих нефтяных поставок на 55%, потеснив Саудовскую Аравию с поста главного экспортера нефти в КНР. С тех пор объемы поставок не снижаются, что позволяет Пекину очень комфортно себя чувствовать во взаимоотношениях с Вашингтоном, поскольку последний исчерпал свои запасы черного золота и не знает, где их теперь пополнять.

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Эксперты сходятся во мнении, что попытка введения потолка цен на российскую нефть со стороны стран G7 позволила азиатским партнерам Москвы требовать больше скидок ввиду увеличения объема поставок, однако нефть по-прежнему торгуется значительно дороже, чем того хотелось бы западным странам. Проще говоря, если кто-то из так называемой западной коалиции захочет перекупить российскую нефть у Нью-Дели или Пекина, ему придется платить наценку на уже и без того не соответствующую их «хотелкам» цену. Вот недаром народная мудрость гласит: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»

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#нефть #россия и китай #россия и индия
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