Любой, кто начинает изучать американскую политику, рано или поздно приходит к выводу, что американцев мало что кроме собственного потребления интересует, а на уровень их потребления сильнее всего влияют цены на черное золото.

Между американским правительством и американским народом существует негласный договор: политики могут делать все, что им заблагорассудится, коль скоро американцы могут предаваться своей любимой забаве — потреблению. А между тем даже до ближайшего магазина американцы пешком не ходят, они предпочитают передвигаться на автотранспорте, да и львиная часть перевозок в США осуществляется с помощью фур.

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На протяжении последних лет всевозможные политические комментаторы неоднократно пытались обвинить нынешнего президента США не только в глупости, но и в слабоумии, однако «дедушка» не так уж прост, неслучайно же он занимается политикой больше пятидесяти лет.

Не исключено, что именно за счёт своего богатого политического опыта Байден нашел хитрый способ обойти упомянутое выше уравнение американской политической жизни. Проще говоря, он делал все, что ему заблагорассудится, не вызывая при этом крайнего ожесточения населения, благодаря активному использованию нефтяных резервов США.

Да, уровень жизни американцев достаточно ощутимо снизился за это время, но народное недовольство не достигало при этом точки кипения именно потому, что цены на заправках оставались хоть и высокими, но не запредельными. При этом уровень запасов в стратегических хранилищах нефти снизился с 638 миллионов баррелей нефти в январе 2021 года, когда Джо Байден был инаугурирован на пост президента США, до рекордно низкой отметки в 416 миллионов баррелей в сентябре 2022 года.

Западные СМИ сообщают о том, что это самый низкий показатель запасов с 1984 года, однако они забывают упомянуть, что в тот год хранилища впервые заполнялись до подобного уровня после создания американского стратегического резерва нефти в 1977 году.

Проще говоря, речь идет о совершенно беспрецедентной ситуации, которая никогда раньше не происходила. Кто-то может заметить, что ничего особо страшного не произошло, ведь у американцев еще осталось 400 миллионов баррелей, но выбирать их до конца они не намерены, ведь подобный запас — это страховка от той ловушки, в которую США загнали Японскую империю санкциями накануне Второй мировой войны. В одном из своих материалов я о ней уже рассказывал.

Что еще более любопытно, так это то, что, пользуясь дешевыми ценами на нефть, Вашингтон в 2010 году заполнил свой стратегический резерв до 726 миллионов баррелей, что и можно считать максимально возможной отметкой. То есть на данный момент у США осталось чуть более половины от необходимого запаса «на черный день».

Понятно, что Байден время на нефть разменивал не просто так, а в надежде дотянуть до «промежуточных выборов» (выборы в Палату представителей и Сенат США) с хоть сколько-нибудь удовлетворительным результатом для Демократической партии США, но через два года демократов ждут президентские выборы, на которых они даже могут повторно выставить Джо Байдена, если им удастся засадить за решетку Трампа без перехода к «горячей фазе» гражданской войны. А это значит только одно: запасы нужно сейчас пополнить.

С этой целью и была придумана затея с «потолком цен на российскую нефть», поскольку закупать черное золото американцы у кого угодно не могут, ведь их НПЗ нужны «тяжелые» сорта нефти, которые добывают Россия, Иран и Венесуэла. Казалось бы, можно было бы сохранить отношения хотя бы с одним из трех принципиально важных для США поставщиков, но американцы — люди амбициозные, им виделось что еще чуть-чуть, и очередной государственный переворот подарит им полный контроль над заветными чужими резервами. Тут-то они и просчитались.

Просчитаются и с так называемым «потолком», потому что успех этого предприятия ничего хорошего для всех остальных поставщиков черного золота на мировой рынок не сулит. Опыт последних полутора лет явственно показывает, что Россия может увеличивать прибыль от экспорта углеводородов, одновременно сокращая их добычу, коль скоро другие крупные игроки на рынке согласны с подобным положением дел.

Это не означает, что американцы нефть закупить не смогут, найдется огромное количество посредников, которые купят у Москвы по одной цене, а Соединенным Штатам продадут по другой, но при этом ценник за такую нефть будет значительно выше, чем заявленные Вашингтоном 60 долларов за баррель.

Если даже предположить, что им удастся закупить нефть по сто долларов за баррель, то для заполнения резервов им понадобится минимум 31 миллиард долларов, и это не обещанные Украине 1,8 миллиарда, большая часть из которых будет «попилена» самими американцами, а реальные деньги, которые нужно достать и положить «на бочку».

А самое ужасное заключается в том, что покупка такого количества нефти на фоне уже объявленного Россией снижения добычи в очередной раз отправит цены на нефть в стратосферу, чего американские политики, напомним, боятся большего всего на свете, даже больше ядерной войны.

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Вот и получается, что часики тикают, а ответа на вопрос «как добыть нефть из воздуха бесплатно» даже в Вашингтоне так пока и не нашли. Что говорит о том, что уже совсем скоро Демократическая партия США будет готова занять более чем разумную позицию по прекращению поставок оружия в зону проведения СВО, потому что иначе они рискуют увидеть Дональда Трампа в президентском кресле, а этого демократы тоже боятся больше ядерной войны, но при этом не больше высоких цен на бензин в США.