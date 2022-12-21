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В нынешнем глобальном противостоянии сошлись англосаксы, которые на протяжении последних трех сотен лет были доминирующей силой на планете, и китайцы, которые были уже вполне себе цивилизованными людьми еще три тысячи лет назад. Можно не сомневаться, что китайцы будут долго улыбаться и кланяться, но в конечном итоге Опиумные войны они англосаксам никогда не простят. А значит, драке быть!

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Доклад RAND Corporation, который считается одним из главных аналитических центров в Соединенных Штатах, заявляет весьма прямо и откровенно, что в конвенциональном (читай: неядерном) вооруженном противостоянии Вашингтон не может рассчитывать на победу над Китаем после 2025 года! То есть у Соединенных Штатов осталось два года, чтобы ввязаться с Пекином в драку, потому что ни в ядерном, ни в экономическом противостоянии он Поднебесную победить не может.

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Все было бы ничего, если бы ситуацию не усугубила спикер палаты представителей США Ненси Пелоси, которая в августе этого года посетила Тайвань. Данный остров является не только родиной большинства современных микрочипов, но и принципиальным яблоком раздора межу Китаем и США. В конце гражданской войны в Китае 1946-1950 годов американцы вывезли на этот остров руководство проигравшего войну Гоминьдана, которое затем еще долго «представляло» Китай в Совете безопасности ООН. Кстати, Корейская война стала возможна лишь потому, что представитель советской делегации бойкотировал заседание, на котором обсуждалась отправка «миротворческого» контингента в Корею, и сделал он это выражая несогласие СССР с отсутствием представителя Китая на его законном месте в Совбезе.

Проще говоря, Тайвань является китайской территорией, над которой Пекин до сих пор не осуществляет полного контроля, но его постепенное восстановление имеет стратегическое значение для КНР. Стоит ли говорить, что один Тайвань дороже Вашингтону десятка Украин, да еще и двух Польш в придачу, ну хотя бы потому, что для производства среднестатистического современного автомобиля нужно около тысячи микрочипов, в то время как на какую-нибудь Tesla нужно уже три тысячи, а производит их тайваньская компания TSMC!

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Впрочем, бабушку-представителя это интересовало мало, поскольку незадолго до визита на Тайвань её супруг покалечил человека в ДТП, находясь под действием запрещенных веществ. Судебное разбирательство удалось замять, а вот внимание прессы от скандала нужно было кому-то отвлекать, тут она и полетела… Да вот незадача, осенью этого года Центральный комитет Компартии КНР должен был переизбирать Си Цзиньпина на третий срок, а тут в августе китайцам такой плевок в лицо прилетает прямо накануне выборов…

Короче говоря, Пелоси Тайвань приговорила, поскольку если до этого неторопливые китайцы могли полагать, что со временем они контроль над островом вернут вполне мирным путем, то теперь им явственно продемонстрировали, что в самый неподходящий для КНР с политической точки зрения момент очередной высокопоставленный представитель США может приехать на Тайвань решать свои сиюминутные вопросы, а Пекин как минимум претендует на роль регионального лидера, ему утираться не пристало.

Какую роль во всем этом играет специальная военная операция на Украине? Дело в том, что в семидесятые годы Соединенные Штаты все-таки проиграли экономическое противостояние Советскому Союзу, но вместо того чтобы сдаться, они решили сделать отчаянный «финт ушами» и отвязать доллар от золотого стандарта. Проще говоря, экономическое благосостояние США закончилось, но его продолжили старательно изображать путем переноса американской производственной базы в Китай. А вернуть её обратно уже невозможно, ну если только предварительно не выбить китайские товары с мировых рынков.

В свое время Вашингтон вынудил Японию напасть на США, перекрыв Токио доступ к нефти с помощью санкций. Таким образом, у императорского флота был выбор — попробовать провернуть атаку на Перл-Харбор, либо же беспомощно наблюдать за тем, как грозные боевые корабли превращаются в груду неподвижных консервных банок. Расчет был верным, поскольку грозные самураи на второй вариант добровольно пойти никогда бы не смогли.

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Россия не просто обеспечивает Китай поставками всех необходимых ему ресурсов, но при этом она еще и является грозной военной силой, которая прикрывает Поднебесной фланг. И тот факт, что КНР безучастно наблюдает за специальной военной операцией на Украине, говорит лишь об одном: он уверен в том, что Россия одержит уверенную победу в нужный срок. А иначе бы китайские добровольцы так же успешно изображали бы бурятов, как они в своё время изображали корейцев в годы упомянутой выше Корейской войны!

Тут пытливый читатель спросит: «А в какой такой срок?». А вот этого мы знать не можем, поскольку каждая поставленная Западом на Украину единица военной техники до Тайваня потом не доедет. А там вояки весьма серьёзно готовятся к войне с Китаем уже не одно десятилетие. Поэтому Украина — это уже вчерашний день, вопрос лишь в том, когда начнется спецоперация имени мужа Нэнси Пелоси?