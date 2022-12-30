Казалось бы, Вашингтон с ногами взгромоздился на европейский энергетический рынок, и Москве с ним уже не поспорить. Так где же фанфары?

Любой фанат блюза, когда слышит слово Луизиана, закрывает глаза и видит уютные дощатые домики, утопающие в зелени и удушающей влажности воздуха. Это родина черных тружеников, которые создали музыку, призванную превратить жалобу на собственные злоключения в искусство.

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Однако современные репортажи из Луизианы явственно показывают, что от уютного захолустья болотного штата ничего не осталось. После урагана «Катрина», который в 2005 году не оставил и камня на камне от местных городишек, Вашингтон не сильно-то спешил отстраивать разрушенную гражданскую инфраструктуру. В 2020 году по Луизиане прошелся ураган «Лаура», в то время как всего год спустя на штат обрушилась «Ида».

Впрочем, разрушенные дома — это не единственная отличительная черта «черного» штата, ведь сегодня на его территории расположено три из семи ныне действующих в США СПГ-терминала. Если раньше 70% всего газа, сжиженного на этих терминалах, отправлялось в Азию, то сегодня 65% идет напрямую в Европу.

Последней же относительно спокойно удалось пережить 2022 год благодаря тому, что она успела заполнить хранилища до роста геополитической напряженности, но 2023 год обещает быть непростым, учитывая необходимость подготовки к следующему отопительному сезону. Стоит ли удивляться, что американцы надеются построить 25 газовых терминалов по всей стране, большая часть из которых может быть возведена на родине блюза.

Журналисты отмечают, что есть нечто сюрреалистическое в картине разрушенных деревянных домов, соседствующих с изрыгающими пламя в небо заводами по сжижению газа и снующими туда-сюда танкерами-левиафанами. На жизнь местного населения подобные перемены никакого позитивного влияния не оказывают, поскольку чернокожих на пушечный выстрел не подпускают к «хлебному бизнесу» по обслуживанию подобных предприятий.

Только такой ли уж он прибыльный? В августе 2022 года Вашингтону удалось продать европейцам содержимое одного единственного танкера за 200 миллионов долларов! Казалось бы, живи и радуйся, коль скоро ты смог насильно вытолкать Москву с европейского газового рынка.

Но ЕС — это производственный исполин, который может сохранять свою индустриальную базу только за счет конкурентоспособности собственных товаров. Европейцы и так не шибко-то расторопные работяги по сравнению с китайцами, а теперь они будут производить свои товары за счет дорого американского газа, в то время как Пекин будет работать на дешевом трубопроводном. Что дальше?

А дальше мы увидим нищую Европу, которая является не союзником Москвы, а союзником Вашингтона. А даже самый интеллектуально неразвитый член компартии СССР мог бы вам поведать слезную историю о том, как дорого Москве обходилось содержание нищих союзников. Так что же Вашингтон в итоге выиграл?

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Лишь короткую отсрочку времени перед неизбежным коллапсом! Судя по всему, штат Луизиана ждут еще более сюрреалистичные пейзажи, где на фоне останков деревянных домишек тут и там будут валяться полуразвалившиеся туши огромных СПГ-танкеров. Впрочем, винить американцам кроме самих себя некого, им предлагали договориться «по-хорошему» и не раз.