Это портативное устройство, спроектированное для удобной транспортировки в багаже или рюкзаке

Компания Tessan официально представила свой новый ультратонкий универсальный дорожный адаптер PD 20W. Универсальный дорожный адаптер Tessan, как следует из его названия, совместим с розетками различных стран. Он оснащен четырьмя типами вилок: тип С (европейский стандарт), тип G (Великобритания), тип I (Австралия) и тип A (США).

Необходимый тип вилки выдвигается из корпуса с помощью специального механизма, расположенного сбоку. Адаптер Tessan позволяет одновременно заряжать до четырех устройств. Он поддерживает мощность до 2000 Вт от розетки переменного тока, а также оснащен двумя портами USB-C (до 20 Вт каждый) и одним портом USB-A (до 18 Вт). Общая максимальная выходная мощность USB составляет 20 Вт. Адаптер предназначен для использования с устройствами, поддерживающими напряжение 100–250 В. Устройство выполнено в черно-оранжевом цвете и имеет размеры 84,6 × 51,1 × 31,5 мм и вес около 103 г.