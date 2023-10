В Samsung сообщили, что это может быть последняя бета-версия перед выпуском стабильной и финальной версии One UI 6/Android 14 для серии S23

Программа One UI 6/Android 14 Beta была впервые анонсирована в августе для серии Galaxy S23. По данным SamMobile, текущие флагманские модели Samsung - Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra - начинают получать One UI 6/Android 14 Beta 8 в Германии, Великобритании и Индии. Samsung сообщила, что это может быть последняя бета-версия, которая будет перед выпуском стабильной и окончательной версии One UI 6/Android 14 для линейки S23.

реклама

Впервые с начала распространения обновлений One UI 6/Android 14 Beta в начале этого года последняя версия не содержит исправлений ошибок. Это означает, что One UI 6/Android 14 Beta 8 просто дорабатывает предыдущую версию. Это позволяет предположить, что стабильная и финальная версия бета-версии будет следующей.

Пока пользователи серии Galaxy S23 похлопывают себя по спине и радуются тому, что приблизились к возможности использования Android 14 на своих телефонах, есть и другие модели, которые отстают от серии Galaxy S23 на несколько бета-версий, например, линейки Galaxy S22 и Galaxy S21. К ним также относятся Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Чтобы присоединиться к программе Samsung Beta Program, загрузите приложение Samsung Members из Play Store. Выберите баннер с надписью "Регистрация в программе One UI Beta Program" на главной странице приложения и зарегистрируйтесь. Для установки бета-версий перейдите в меню Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить. Помните, что бета-версии по своей природе весьма нестабильны.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы