Их совокупная мощность составит 628 МВт.

В России не так много регионов, в которых развитие солнечной энергетики имеет хотя бы минимальный смысл. Редкий представитель таких «регионов-счастливчиков» — Амурская область, где в перспективе, в частности, будут построены самые мощные в стране солнечные электростанции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Источник изображения: ChatGPT.

Речь идёт о двух крупных проектах в Октябрьском муниципальном округе суммарной мощностью в 610 МВт, а также одного малого проекта в Благовещенском муниципальном округе мощностью 18 МВт.

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Первую и самую крупную очередь солнечных электростанций — мощностью 570 МВт — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2028 года. Ещё спустя некоторое к ней добавится вторая очередь мощностью 40 МВт. В общей сложности станция займёт площадь свыше 1 133 гектаров. Что до 18-мегаваттной станции в Благовещенском муниципальном округе, то говорить пока, по сути, не о чем: пока только собирается документация и определяется будущая площадка для её размещения.