На этот раз уже большой шаг в деле локализации производства автомобилей.

Поскольку современные автомобили напичканы электроникой до такой степени, что это стало самым негативным образом отражаться на их итоговой стоимости, то вопрос локализации производства электронных компонентов машин стоит особенно остро. И вот, ка сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Белджи», на кроссоверы Belgee X50+ будет постепенно начинать устанавливаться электроника белорусского завода «Горизонт».

Источник изображения: «Белджи».

Предполагается, что данные кроссоверы со временем начнут оснащаться локализованными мультимедийными системами, приборными панелями, а также электронными блоками управления. По плану, серийное производство соответствующих систем на «Горизонте» стартует в начале 2027 года.

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Следует отметить, что «Белджи», будучи совместным предприятием белорусского правительства и китайской автомобилестроительной компании Geely Auto, активно работает над локализацией производства. Так, уже сейчас на машины марки Belgee устанавливаются аккумуляторы, стёкла, шины, колёсные диски, органайзеры и ряд других элементов местного производства. В теории это должно снижать себестоимость производства автомобилей за счёт упрощения логистики и заведомо более дешёвой используемой на заводах электроэнергии.