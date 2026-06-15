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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В кроссоверы Belgee X50+ будет устанавливаться электроника от предприятия «Горизонт»
На этот раз уже большой шаг в деле локализации производства автомобилей.
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Поскольку современные автомобили напичканы электроникой до такой степени, что это стало самым негативным образом отражаться на их итоговой стоимости, то вопрос локализации производства электронных компонентов машин стоит особенно остро. И вот, ка сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Белджи», на кроссоверы Belgee X50+ будет постепенно начинать устанавливаться электроника белорусского завода «Горизонт».

Источник изображения: «Белджи».

Предполагается, что данные кроссоверы со временем начнут оснащаться локализованными мультимедийными системами, приборными панелями, а также электронными блоками управления. По плану, серийное производство соответствующих систем на «Горизонте» стартует в начале 2027 года.

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Следует отметить, что «Белджи», будучи совместным предприятием белорусского правительства и китайской автомобилестроительной компании Geely Auto, активно работает над локализацией производства. Так, уже сейчас на машины марки Belgee устанавливаются аккумуляторы, стёкла, шины, колёсные диски, органайзеры и ряд других элементов местного производства. В теории это должно снижать себестоимость производства автомобилей за счёт упрощения логистики и заведомо более дешёвой используемой на заводах электроэнергии.

#экономика #автомобили #промышленность #беларусь #белоруссия #belgee
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