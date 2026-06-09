Об «автоматах» какого конкретно типа идёт речь, не уточняется.

Хотя автоматические трансмиссии в мире устанавливаются на легковые автомобили уже под сотню лет, в отечественном автопроме такое чудо инженерной мысли, особенно, если говорить про полностью собственные разработки, в принципе не производилось. Причина этого простая: классический гидромеханический «автомат» дорог и «отъедает» и без того критически недостаточную мощность двигателей отечественных производителей, что противоречит идее «народного» автомобиля.

Источник изображения: ChatGPT.

Ситуацию в корне изменило изобретение трансмиссий вариаторного типа, которые сейчас повально устанавливаются на все автомобили бюджетного и среднего ценового сегмента. И вот, как сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, компания Haval уже в этом году наладит на своём заводе в Тульской области производство автоматических трансмиссий.

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В подробности Каримов не вдаётся, но, судя по всему, речь идёт именно о вариаторах для автомобилей данного бренда. Также не уточняется, как именно эти трансмиссии будут производиться: методом сборки из доставляемых из Китая комплектующих или же полноценным выпуском на мощностях предприятия в Тульской области.

Отметим, что российский автолюбитель всё чаще предпочитает комфорт и безопасность, обеспечиваемые автоматическими трансмиссиями. По статистике, свыше 74% проданных в 2025 году в России новых автомобилей были оснащены именно «автоматами» разных типов.