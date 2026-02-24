Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новые автомобили с автоматическими трансмиссиями заняли рекордную долю продаж в России в 2025 году
Имеется в виду общая доля автоматических трансмиссий всех актуальных типов.

При кажущемся застое в автомобилестроении по факту развитие технологий в этой отрасли активно продолжается. Например, если всего двадцать лет назад автомобиль с автоматической трансмиссией был признаком авто почти премиального класса, и большинству приходилось, как встарь, работать обеими ногами и руками, переключая передачи, то сегодня уже львиная доля новых машин оснащается «автоматами» (АКПП/АТ).

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Связано это явление с тем, что если раньше «автоматом» была только дорогая классическая гидромеханическая автоматическая трансмиссия, то с течением времени появились более доступные варианты в виде вариаторов и роботизированных трансмиссий. Именно они сейчас повально и ставятся на все авто бюджетного и среднего ценового сегментов.

И вот, поскольку автолюбители начали ценить свой комфорт и, как следствие, безопасность, но без катастрофической переплаты за оные, то продажи автомобилей с автоматическими «коробками» стали стремительно расти. В России, например, по статистике издания «Автостат», в прошлом году 74,2% новых проданных автомобилей были оснащены автоматическими трансмиссиями. Причём почти половина — 48,2% — приходится на автомобили марок Haval, Geely, Chery, Belgee и Changan.

Отметим, что электромобили по принципу работы их двигателей тоже можно теоретически (для удобства) можно было бы отнести к машинам с автоматическими трансмиссиями, но неподкупная статистика гласит, что конкретно в России продажи электрокаров болтаются в районе статистической погрешности. Так что смысла учитывать их в общем зачёте, в общем-то, нет.

#россия #технологии #техника #автомобили #наука #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
5
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
18
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
3
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
9
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1

Сейчас обсуждают

lion77815
17:26
Нужные файлы на пару винтов. И да. Тотал всё прекрасно синхронизирует до последнего байтохлама
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
Welsper
17:23
Дичь какая. Ссыхающуюся термопасту выдергивающую процы из сокетов при снятии кулера видел, но что-б специально герметик... Разок попадались радиаторы на памяти видяхи: термопаста посередине, а по края...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
idhas
16:29
990 pro - данные от 9100 pro.
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
Bamboliny
15:52
Эт точно. Я даже на калькуляторе играл - Электроника Б3-34. Нравилась "Охота на лис", только сначала часа полтора прогу вводишь, а потом 15 минут играешь :-)
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Bamboliny
15:47
Во времена первых пней, когда юзерам стало очевидно, что между процессором и радиатором все же должно быть что-то кроме воздуха, а какие-то там термопасты надо еще и покупать, и тратить на это деньги(...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Bamboliny
15:31
Да, в том числе. Хотя, если быть объективным, такую картинку дает не только отвал чипа или его скол, но и дохлая память, а также поврежденная обвязка чипа и/или памяти.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Stanislav_i
15:07
В карьерах, вроде как спецтранспорт формата Белаз успешно эксплуатируется. В говнах этот автопоезд утонет. Получается, только твердая, проселочная дорога, до которой не дотягивается весовой контроль Р...
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
swr5
14:42
Объем внутреннего пространства фюзеляжа значительно меньше, в пассажирском варианте на 3 человека меньше берет. Неизвестно сможет ли он вообще как АН-2 взлетать и садиться на лыжах и поплавках, сможет...
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3vova1vova2
14:40
на авито в упаковке: 32 ГБ Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32. - от 15к GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ - от 39к SSD ADATA M.2 GAMMIX S60 BLADE - от 8к дальше можно не продолжать ... 😎
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
lighteon
14:22
Сейчас времена такие, что кастомную систему воздушного охлаждения для видеокарты можно купить либо на Али, либо с б/у карты снять. Производители что-то забили на этот сегмент. Эх...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter