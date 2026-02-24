Имеется в виду общая доля автоматических трансмиссий всех актуальных типов.

При кажущемся застое в автомобилестроении по факту развитие технологий в этой отрасли активно продолжается. Например, если всего двадцать лет назад автомобиль с автоматической трансмиссией был признаком авто почти премиального класса, и большинству приходилось, как встарь, работать обеими ногами и руками, переключая передачи, то сегодня уже львиная доля новых машин оснащается «автоматами» (АКПП/АТ).

Источник изображения: ChatGPT.

Связано это явление с тем, что если раньше «автоматом» была только дорогая классическая гидромеханическая автоматическая трансмиссия, то с течением времени появились более доступные варианты в виде вариаторов и роботизированных трансмиссий. Именно они сейчас повально и ставятся на все авто бюджетного и среднего ценового сегментов.

И вот, поскольку автолюбители начали ценить свой комфорт и, как следствие, безопасность, но без катастрофической переплаты за оные, то продажи автомобилей с автоматическими «коробками» стали стремительно расти. В России, например, по статистике издания «Автостат», в прошлом году 74,2% новых проданных автомобилей были оснащены автоматическими трансмиссиями. Причём почти половина — 48,2% — приходится на автомобили марок Haval, Geely, Chery, Belgee и Changan.

Отметим, что электромобили по принципу работы их двигателей тоже можно теоретически (для удобства) можно было бы отнести к машинам с автоматическими трансмиссиями, но неподкупная статистика гласит, что конкретно в России продажи электрокаров болтаются в районе статистической погрешности. Так что смысла учитывать их в общем зачёте, в общем-то, нет.