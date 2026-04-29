Града такой интенсивности в природе не встретится приблизительно никогда, но испытать двигатель всё равно надо.

В авиации всё делается с запасом: конструкция планера, равно как все узлы, агрегаты и системы, должны выдерживать нагрузки, в разы, а то и на порядки превосходящие те, с которыми самолёт будет сталкиваться в реальной эксплуатации. Вот, например, сегодня госкорпорация «Ростех» отчиталась о прохождении авиадвигателем ПД-8 испытаний на шквалистый град.

Для имитации этого испытания в двигатель буквально выстреливали ледяными горошинами диаметром 16 мм из четырёхствольного орудия. Двигатель в течение 30 секунд перемолол порядка 220 килограммов таких ледышек, влетавших в него на скорости до 240 м/с, при этом полностью сохранив работоспособность в штатном режиме.

Понятно, что в реальности вероятность попадания самолёта в такие погодные условия стремится к нулю, тем более что при такой погоде диспетчер попросту не даст разрешение на взлёт, но, как мы уже отметили выше, авиация не терпит ошибок и обожает запас прочности. Ситуации бывают и экстренные, и борт со всеми его системами должен быть к ним готов.

Напомним, что двигатели ПД-8 станут пламенными сердцами импортозамещённого пассажирского лайнера SJ-100 («Суперджет»). В перспективе эти силовые агрегаты будут устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках программы их ремоторизации, ну а дальше уже время, как говорится, покажет. SJ-100, по плану, начнут перевозить пассажиров в конце этого года.