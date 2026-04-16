События в мире Михаил Андреев
Общая наработка новейших российских авиадвигателей ПД-8 превысила 6 тысяч часов
При этом ни один такой двигатель ещё не эксплуатировался коммерчески.

Испытания и сертификация двигателей ПД-8 вместе с самолётом SJ-100, который они будут приводить в движение, вовсю продолжается, и вот, как сообщила сегодня госкорпорация «Ростех», общая наработка всех подвергаемых лётным и стендовым испытаниям ПД-8 превысила 6 100 часов.

Источник изображения: «Ростех».

В этом году двигатели ПД-8 уже обеспечили преодоление импортозамещёнными самолётами SJ-100 расстояния от подмосковного Жуковского до Архангельска и обратно, а также от Жуковского до индийского города Хадерабад и обратно.

Напомним, что сертификационные полёты обновлённого «Суперджета» должны завершиться к концу этого года. Примерно тогда же начнётся их первая коммерческая эксплуатация. То же самое до конца года ждёт и вторую главную надежду российского гражданского авиапрома в лице лайнера МС-21.

И что-то нам подсказывает, что на первых рейсах этих самолётов будет настоящий аншлаг: всё-таки не каждый день российское гражданское авиастроение переживает пусть и сугубо вынужденное, но всё же возрождение.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели
