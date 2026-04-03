Запуск проводился с военного и испытательного космодрома «Плесецк».

С середины 2022 года, когда стало предельно ясно, что российская военная спутниковая группировка не соответствует требованиям времени, было принято решение о её расширении и модернизации. Процесс продолжается по сей день, и вот, сегодня с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а», которая вывела на заданную орбиту спутники в интересах российского оборонного ведомства.

О каких конкретно спутниках идёт речь, естественно, не уточняется, но, по данным госкорпорации «Роскосмос», процесс прошёл успешно: строго в расчётное время космический аппарат был выведен на орбиту и принят на управление Космическими войсками ВКС России.

Это уже третий в текущем году запуск ракеты-носителя с космодрома «Плесецк». Ранее, 23 марта, с космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с первыми шестнадцатью серийными спутниками системы спутниковой широкополосной связи «Рассвет», а 5 февраля ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники военного назначения.