Оно, может, и так, но первые поставки отечественных самолётов заказчикам ещё даже не начались.

Авиастроение это крайне сложная отрасль машиностроения, требующая колоссального уровня компетенций во всех смежных отраслях — от производства специальных сплавов до станкостроения и производства промышленной робототехники. По этой причине на планете, по сути, нет государств, обладающих всей полнотой компетенций в авиационной промышленности: преимущественно производители действуют в международной кооперации.

Причина, по которой так происходит, сугубо экономическая: гораздо выгоднее делегировать производство компонентов самолётов тем предприятиям, которые занимаются этим на протяжении десятилетий и достигли в этой отрасли совершенства, чем создавать эти предприятия с нуля. Пока экономическое сотрудничество с Западом продолжалось, в России рассуждали точно так же, закупая в США и европейских странах значительное количество комплектующих для «Суперджетов» и предсерийных версий МС-21.

После 2022 года всё радикально изменилось, и у РФ не осталось выхода, кроме как полностью восстанавливать утраченную за период 1990-х и 2000-х отрасль гражданской авиации. И вот, на сегодняшний день, согласно комментарию главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадима Бадеха, Россия является единственной страной в мире, обладающей полными, стопроцентными компетенциями в авиастроении.

По словам Бадеха, сейчас в России производятся и разрабатываются все материалы, агрегаты и системы, требуемые при производстве самолётов. Другие страны, по словам главы ОАК, в этой отрасли зависят от международного сотрудничества на 25—75 %.

И хотя заявление Бадеха внушает оптимизм, но пока что полностью отечественных самолётов в небе над РФ нет. Первые поставки полностью импортозамещённых лайнеров SJ-100 и МС-21 начнутся только в следующем году. Сейчас эти самолёты, теперь уже оснащённые отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14 соответственно, проходят испытания и сертификацию.