События в мире Михаил Андреев
В Китае могут запретить внедрять управление ключевыми системами автомобилей в сенсорные экраны
А за Китаем последуют и те государства, в которых активно продаются китайские автомобили.

Когда в автомобилях стали активно использоваться камеры заднего вида и, как следствие, начали как грибы после дождя появляться экраны, то автопроизводители быстро смекнули, что с их помощью можно подстрелить сразу двух зайцев. И интерьер сделать более современным и технологичным, и на аналоговых приборах, «крутилках» и кнопках, требующих выдерживать определённое количество нажатий, сэкономить. На первый взгляд, сплошные плюсы, но на практике дешевле автомобили не стали, да и к безопасности такого решения, когда базовые функции вроде включения фар и настройки отопительной системы скрываются за многочисленными меню и подменю, имеются большие вопросы.

Источник изображения: Avtonov.com

Жалоб на повальное превращение автомобилей в отвлекающие от дороги смартфоны на колёсах предостаточно, и вот, похоже, на государственном уровне дать этой тенденции бой решили в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, Министерство промышленности и информатизации КНР намерено обязать производителей автомобилей реализовывать управление ключевыми системами автомобиля, так или иначе связанными с безопасностью движения, через стандартные кнопки и выключатели.

Предлагается, в частности, обязать выводить на отдельные кнопки/переключатели включение указателей поворота и аварийной сигнализации, выбор режима работы автоматической трансмиссии и вызов экстренных служб. При этом соответствующие кнопки/переключатели должны иметь размер не меньше 10 мм в ширину и 10 мм в высоту. Ограничится ли китайский Минпром только на этом или же обяжет автоконцерны вернуться к кнопкам в том числе в управлении климатической установкой, пока неясно.

Также китайское правительство готовит стандарт, которому должны соответствовать беспилотные автомобили с автономными системами управления 3 и 4 уровней. Предполагается, что с таким «автопилотом» машины должны передвигаться по дороге как минимум на таком же уровне, как «опытный и внимательный водитель». Кроме того, в стандарт войдёт условие, что в случае ошибки в работе системы автономного движения и невозможности находящегося «за рулём» водителя по тем или иным причинам взять управление на себя автомобиль самостоятельно остановится, не создав аварийной ситуации на дороге.

#китай #автомобили #транспорт
