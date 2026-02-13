Или на 50 базисных пунктов — было 16%.

В прошлом году, когда ЦБ РФ начал постепенное снижение ключевой ставки после её взвинчивания до рекордных за время существования данного механизма значений, руководство регулятора сразу отметило, что решения по дальнейшему изменению ставки будут приниматься в зависимости от показателей инфляции в стране. Причём снижаться ставка в любом случае будет очень плавно, дабы резко не обвалить интерес людей к сохранению денег на банковских вкладах или при покупке государственных облигаций и не спровоцировать их вывод с последующей тратой и разгоном инфляции.

Собственно, своё обещание ЦБ держит: ключевая ставка постепенно снижается, и сегодня в рамках очередного заседания совета директоров она была дополнительно снижена на 50 базисных пунктов, или с 16% до 15,5% годовых.

Согласно базовому сценарию Центробанка, в текущем году среднее значение ключевой ставки будет болтаться в районе 13,5—14,5% годовых, так что в перспективе следует ожидать дальнейшего снижения данного ключевого не только по названию, но и по сути экономического механизма удержания инфляции.

На текущий момент для простого гражданина это означает две крепко связанные между собой вещи: ставки по кредитам, если только речь не идёт о льготных программах, останутся на недоступно высоком значении, а покупка государственных облигаций и открытие депозитов в банках продолжат сохранять некий коммерческий смысл.