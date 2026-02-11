Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Кроссоверы «Москвич» M70 и M90 отправили на испытания в условиях сургутских холодов
Автомобили для российского рынка должны соответствовать реалиям этого рынка. В том числе функционировать в мороз до -50.

Первые модели возрождённой марки «Москвич» не снискали популярность на отечественном рынке. Причин такого явления три: сохранявшееся на тот момент критическое недоверие к китайскому автопрому, клонами представителей которого и являются «Москвичи», необоснованно высокая стоимость, а также крайне непривлекательный дизайн.

Источник изображения: «Москвич».

И если с первыми двумя факторами сделать пока ничего не удаётся, то вот над «внешкой» поработать можно, поэтому на предприятии решили начать производить более визуально приятные модели: кроссоверы M70 и M90, являющиеся клонами MG HS и MG RX9. Сейчас автомобили проходят испытания, в том числе достаточно суровые. Как сообщила пресс-служба завода «Москвич», сейчас M70 и M90 испытывают в Сургуте.

Цель таких испытаний — обеспечить полную работоспособность автомобилей в том числе в условиях, близких к экстремальным морозам. В холод должны полностью функционировать все системы автомобиля, включая системы безопасности, двигатель должен без проблем запускаться, а ходовая часть полностью «переваривать» снег, лёд, колеи, накаты и прочие прелести жизни в резко континентальной климатической зоне в зимний сезон.

Напомним, что модель M70 представляет собой компактный переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым или 2-литровым турбодвигателем в зависимости от комплектации, работающим в паре с 9-ступенчатой роботизированной трансмиссией. M90, в свою очередь, это уже полноразмерный полноприводный кроссовер, оснащающийся только 2-литровым турбодвигателем с тем же «роботом». Мощность 2-литрового турбодвигателя в «оригинальном» кроссовере MG RX9 составляет 204 л. с., и что-то нам подсказывает, что для российского рынка, по известным причинам, его «задушат» до 160 л. с. От производителя официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #«москвич»
