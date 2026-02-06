Именно золотые, а не золотовалютные.

Если вы следите за экономическими новостями, то наверняка в курсе, что с 2024 года стоимость золота постоянно растёт, причём по доходности уже кратно превзошла другие, более распространённые варианты сохранения капитала в виде покупки облигаций или открытия депозитов в банках. Связано это в том числе с тем, что государства, у которых есть такие возможности, сейчас активно накапливают золото в своих резервах, и в условиях ограниченного предложения стоимость жёлтого благородного металла идёт вверх.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

И вот по этой причине сегодня средства массовой информации со ссылкой на статистику ЦБ РФ сообщили о том, что объём российских золотых резервов составил $402,7 миллиарда. Такого уровня общая стоимость золота в российских резервах достигла впервые.

При этом доля 79-го элемента таблицы Менделеева в золотовалютных резервах России составила 48,3%, что также является рекордом, но уже не за всю историю страны, а с 1995 года.

Судя по текущей геополитической обстановке, накопление именно золота в резервах государств продолжится. В период турбулентности этот старый добрый металл, которому можно найти куда более полезные применения, чем просто лежать мёртвым грузом под землёй в защищённых хранилищах, всегда пользовался наибольшим спросом. И никаких предпосылок к тому, что международная напряжённость пойдёт на спад, сейчас не наблюдается даже на горизонте.