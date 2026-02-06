По крайней мере, так подсчитали на предприятии.

Современное автомобилестроение в значительной степени роботизировано: по заданным программам, в частности, происходит штамповка кузовных деталей, их сварка и дальнейшая окраска получившегося кузова, чем обеспечивается постоянство при выполнении данных процессов. На всех автомобильных заводах в мире ситуация приблизительно одинаковая, и «АвтоВАЗ» исключением не является: так, согласно материалу издания «Известия», на тольяттинском автогиганте трудятся 1 300 промышленных роботов.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ» / «За Рулём».

Как уточняется, львиная доля роботов на «АвтоВАЗе» задействованы в сварочном цехе: здесь их трудится более 900 единиц. Кроме того, ещё 74 робота занимаются окраской кузовов, 60 осуществляют производство различных пластиковых изделий, и ещё 40, как ни странно, помогают людям-сотрудникам при сборке двигателей.

Безусловно, без ручного труда пока обойтись невозможно: люди осуществляют установку всех подвижных частей кузова, элементов салона, выполняют подгонку деталей и проверяют, как свою работу выполнили те же роботы.

Отметим, что в целом уровень роботизации промышленности в России крайне низок и в несколько раз уступает среднему по миру, не говоря уже о других индустриально развитых державах. В руководстве страны об этом знают, поэтому поставили задачу наращивать уровень роботизации с целью выхода на среднее общемировое значение в 150—180 роботов на 10 000 сотрудников к концу 2030 года.