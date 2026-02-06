Спутниковая группировка медленно, но верно наращивается.

Российское оборонное ведомство продолжает потихоньку наращивать группировку спутников, недостаточность которой для обеспечения ведения современных боевых действий стала очевидной ещё в 2022 году. В подробности Минобороны России по традиции не вдаётся, но о самих фактах запуска ракет-носителей и выведении ими космических аппаратов военного назначения регулярно рапортует.

Источник изображения: Минобороны России.

Так, сегодня утром пресс-служба ведомства сообщила об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военного космодрома «Плесецк» и выводе ею нескольких космических аппаратов на расчётную орбиту. После вывода на орбиту спутники перешли под управление Космических войск ВКС России.

Следует отметить, что количество запусков ракет-носителей со спутниками Минобороны увеличивается: помимо «Союзов» для этих целей также в режиме опытной эксплуатации используются новейшие ракеты-носители класса «Ангара». Последний раз «Ангара-1.2» взлетала с космодрома «Плесецк» в конце ноября прошлого года.