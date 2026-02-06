Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Опытную эксплуатацию первого российского телетрапа планируют начать до конца лета
В составе полноценного аэропорта. Какого — не уточняется.

Телескопические трапы (телетрапы) широко применяются в крупных аэропортах, выступая в качестве защищённого от осадков «рукава», по которому пассажиры проходят из здания аэровокзала непосредственно в самолёт и обратно. В России такие механизмы не производились, и события последних четырёх лет показали, что всё важное оборудование страна должна производить собственными силами. Вот и до телетрапов руки наконец-то дошли, и сегодня холдинг «Высокоточные комплексы» в комментарии агентству ТАСС сообщил о подготовке к началу опытной эксплуатации первого отечественного телетрапа.

Источник изображения: «Высокоточные комплексы» / «Ростех».

Сейчас опытный образец телетрапа проходит завершающие стадии доводки исходя из требований конкретного аэропорта. Ожидается, что процесс будет завершён до конца лета, и тогда телетрап будет доставлен в аэропорт для его дальнейшей эксплуатации в опытном режиме.

О каком конкретно аэропорте идёт речь, пока не уточняется. Зато заявлено, что опытная эксплуатация позволит на практике проверить процесс стыковки телетрапа с самолётами разных видов.

#россия #экономика #промышленность
