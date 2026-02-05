Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На параллельный импорт пришлось 12% проданных в России в 2025 году новых автомобилей
Остальное — это либо отечественные марки, либо производимые внутри страны иностранные, либо официальный импорт.

Несмотря на тяжёлые финансово-кредитные условия, в прошлом году в России всё-таки было продано приличное количество новых автомобилей: без малого полтора миллиона единиц. Подавляющее большинство из них приходятся на отечественные авто, а также на машины иностранных брендов, собранные на российских заводах или же официально импортированные в страну производителями.

Источник изображения: ChatGPT.

Так называемый параллельный импорт, когда организации и физические лица «пригоняют» из-за рубежа автомобили самостоятельно, хоть и продолжает процветать, но говорить о его критической роли на отечественном автомобильном рынке не приходится. Ведь, согласно сведениям издания Auto.ru, ссылающегося на статистику ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на долю параллельного импорта в 2025 году пришлось лишь 12% проданных новых автомобилей, или 172,5 тысячи штук.

Судя по статистике РОАД, больше всего россияне скучают по Toyota: по параллельному импорту в страну в прошлом году ввезли более 29 тысяч автомобилей этой японской марки. Также сохраняется страсть по BMW, которых ввезли свыше 16,5 тысяч единиц, Mercedes с 11,2 тысячами штук, а также Kia и Hyundai по 10 тысяч единиц каждая. Также в список наиболее популярных параллельно импортированных иномарок входят Volkswagen, Mazda, Skoda, Lexus и Audi.

Источник изображения: Auto.ru.

Особняком в этом перечне стоит разве что китайский Li Xiang с 13 тысячами ввезённых авто. Все остальные машины из топ-10 параллельного импорта являются «европейцами», «японцами» и «корейцами». Впрочем, «европейцы» и «японцы» по большей части являются таковыми лишь номинально: согласно статистике РОАД, свыше 101 тысячи автомобилей были ввезены в Россию из Китая, при этом непосредственно на китайские бренды приходится только около 30—35 тысяч ввезённых автомобилей. Следовательно, остальные 65—75 тысяч машин являются собранными на китайских заводах автомобилями европейских и японских брендов.

Какова будет статистика в этом году, узнаем, естественно, только ближе к лету, когда соберётся достаточно данных для экстраполяции на остаток года. Но можно не сомневаться в том, что произошедшие в конце 2025 года изменения в механизме расчёта утильсбора больно ударят по параллельному импорту.

#россия #экономика #автомобили
