События в мире Михаил Андреев
ОДК представила новый поршневой двигатель М105 для малой авиации
Силовая установка мощностью 115 л. с., в теории, будет поднимать в воздух лёгкие самолёты, небольшие вертолёты и автожиры.

При всей важности развития крупной гражданской авиации, развитие малой авиации тоже не должно оставаться в стороне, поскольку данная отрасль обеспечивает рост многих связанных с ней сфер экономики — начиная от строительства частных малых аэродромов, заканчивая банальным туризмом в удалённых уголках страны. В Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) это понимают, и сегодня представили на выставке NAIS 2026 новый поршневой авиадвигатель М105.

Может быть интересно

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как вы уже поняли, данная силовая установка предназначена для различных видов малой гражданской авиации: лёгких самолётов, лёгких вертолётов и автожиров. На данном этапе речь идёт только об опытных образцах, и когда агрегат пройдёт сертификацию и выйдет на серийное производство, пока не уточняется.

Рабочий объём М105 составляет 1211 кубических сантиметров (чуть больше 1,2 литра), с которых удаётся снимать мощность в 115 л. с. Как уточняет разработчик, ресурс двигателя составляет 2000 моточасов, межремонтный интервал 750 моточасов, а срок службы — 10 лет.

Безусловно, это крайне немного, но следует отдавать себе отчёт в том, что двигатель работает на высоком уровне форсировки и, в отличие от «больших» турбореактивных двигателей для пассажирских лайнеров, явно не предназначен для каждодневного практически круглосуточного использования.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение
Сейчас обсуждают

Muro
18:46
А при чем тут опять США?! Что самому Китаю чипы не нужны? Индии? России?
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
Muro
18:38
Естественно не аналог, 8400F не задушен на 30 ваттах а десктопная RX7600 мощнее мобильной 7600М..Блоков больше. Какие 4К на таком железе?! Где то тут обман.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
lighteon
18:37
МРТ, 3D снимок зубов, рентген таза, член... Ой...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
lighteon
18:35
Зато как качать будет на крутых наушниках и звуковой карте стоимостью выше, чем системник раз так в 10 (:
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Сергей Анатолич
18:23
Интересно, как поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок может сократиться, если практически все эти видеокарты в Китае и делаются?
Поставки видеокарт NVIDIA на китайский рынок могут сократиться на 30% в первом квартале 2026 года
Сергей Анатолич
18:21
Ну сТупп, в гольф тебя больше поиграть не пригласят. Как посмел тявкать!!?
Стубб: идеология США противоречит «собственным ценностям» Европы
deema35
18:19
"Подключение ПК к интернет роутеру по LAN кабелю дает наименьшую задержку сигнала, что идеально подходит для сетевых игр, но требует тянуть LAN кабель к ПК, длина которого может достигать десятков мет...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Dentarg
17:58
Почему кошмар?
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Корж Рии
17:57
Да ладно чел дело пишет ,так можно прокачать до квантового компьютера легко и Кризис 3 наконец то на максималках пойдёт.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Ohotnik 2142
17:26
Вообще не удивил подборкой из рефок с ЯМы. Мог бы, лля приличия, добавить USB-хаб в PCE X1-X4. Подобный - реально крутой модуль, который из дохлой материнки делает монстра с 10 портами 3.0, или Type C...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
