Силовая установка мощностью 115 л. с., в теории, будет поднимать в воздух лёгкие самолёты, небольшие вертолёты и автожиры.

При всей важности развития крупной гражданской авиации, развитие малой авиации тоже не должно оставаться в стороне, поскольку данная отрасль обеспечивает рост многих связанных с ней сфер экономики — начиная от строительства частных малых аэродромов, заканчивая банальным туризмом в удалённых уголках страны. В Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) это понимают, и сегодня представили на выставке NAIS 2026 новый поршневой авиадвигатель М105.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как вы уже поняли, данная силовая установка предназначена для различных видов малой гражданской авиации: лёгких самолётов, лёгких вертолётов и автожиров. На данном этапе речь идёт только об опытных образцах, и когда агрегат пройдёт сертификацию и выйдет на серийное производство, пока не уточняется.

Рабочий объём М105 составляет 1211 кубических сантиметров (чуть больше 1,2 литра), с которых удаётся снимать мощность в 115 л. с. Как уточняет разработчик, ресурс двигателя составляет 2000 моточасов, межремонтный интервал 750 моточасов, а срок службы — 10 лет.

Безусловно, это крайне немного, но следует отдавать себе отчёт в том, что двигатель работает на высоком уровне форсировки и, в отличие от «больших» турбореактивных двигателей для пассажирских лайнеров, явно не предназначен для каждодневного практически круглосуточного использования.