События в мире Михаил Андреев
Серийный выпуск двигателей ТАД-650 для поездов ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» начнётся в феврале
Об этом журналистам сообщил руководитель компании-производителя данных двигателей.

Испытания тягового электродвигателя ТАД-650 для поездов, которые будут курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург», близятся к завершению, а, значит, уже можно говорить о сроках начала их серийного производства.

И вот, как передаёт ТАСС со ссылкой на комментарий Дмитрия Туманова, гендиректора ООО «Уральские динамические машины», управляющего предприятием «Русские электрические двигатели», серийное производство ТАД-650 планируется начать уже в этом месяце. Как добавил Туманов, испытания двигателя проходили с удвоенной нагрузкой, дабы удостовериться в том, что агрегаты имеют серьёзный запас прочности, поэтому сроки начала серийного производства были смещены на несколько месяцев вправо по графику.

Источник изображения: «Транснефть» / «Русские электрические двигатели» / «Уральские динамические машины».

Напомним, что аббревиатура ТАД в наименовании данного двигателя расшифровывается, как «тяговый асинхронный двигатель», а цифровой индекс обозначает мощность в киловаттах. Всего поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» будут оснащаться шестнадцатью такими силовыми агрегатами, которые будут разгонять их до скорости порядка 400 км/ч.

Таким образом, ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой в истории России полноценной скоростной железной дорогой, благодаря которой время в пути между двумя крупнейшими городами страны сократится до 2 часов 15 минут. По плану, эксплуатация ВСМ начнётся весной 2028 года, а примерно за полгода до этого поезда по ней начнут курсировать в испытательном режиме.

#россия #экономика #транспорт #железные дороги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter