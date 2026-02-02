Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Полноразмерные кроссоверы Rox будут производиться на калининградском заводе «Автотор»
Пока что речь идёт о крупноузловой сборке.

После ухода привычных европейских, американских, японских и южнокорейских автомобильных брендов с российского рынка на освободившееся место тут же ринулись многочисленные представители китайского автопрома. В этом великом разнообразии есть как бюджетные, так и не очень автомобили, и вот, как сообщает издание Auto.ru со ссылкой на представительство компании Rox Motor, её полноразмерные кроссоверы ценового сегмента сильно выше среднего будут выпускаться в России на калининградском предприятии «Автотор».

Источник изображения: Rox Motor.

Поскольку Rox Motor это даже по китайским меркам очень молодая марка (основана лишь в 2023 году), то на текущий момент её модельный ряд небогат: всего две машины — Rox 01 и её усовершенствованная версия Rox Adamas. Собственно, обе, по имеющимся данным, и будут выпускать на «Автоторе». Как уточняется, на текущем этапе речь идёт о крупноузловой сборке из поставляемых из Китая машинокомплектов.

Автомобили относятся к классу полноразмерных кроссоверов и являются последовательными гибридами, то есть приводятся в движение питаемыми от тяговой батареи электродвигателями, но при этом имеют «на борту» двигатель внутреннего сгорания, при необходимости подпитывающий систему.

Пока неизвестно, сколько будут стоить Rox’ы российской сборки, но ввозимые в страну машины китайской сборки оцениваются в 7,5 — 8,6 млн рублей в зависимости от конкретных предложений.

#россия #китай #экономика #автомобили #транспорт #rox 01 #rox #rox motor #rox adamas
