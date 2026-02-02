Пока что в сотрудничестве с российским авиапромом, а дальше возможны варианты.

Современное гражданское авиастроение без преувеличения можно назвать самой высокотехнологичной отраслью машиностроения. Самолёты должны быть максимально эффективными и, как следствие, экономичными, при этом работать в суровых условиях внешней среды, при постоянных перепадах температур, и всё это — практически круглые сутки с перерывами разве что на техническое обслуживание.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

По совокупности этих критериев авиастроение остаётся отраслью, доступной лишь небольшой горстке государств, и примечательно, что Россия в этом элитном клубе присутствует. Как сообщил руководитель Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, пример России как государства, которое в сравнительно сжатые сроки возродило собственный гражданский авиапром, воодушевляет другие страны — в частности, Индию.

По словам Бадеха, Индия сегодня стоит на пороге создания своей гражданской авиастроительной отрасли, и в стране вдохновлены тем фактом, что можно создавать самолёты, не завися при этом от поставщиков из других государств и полностью полагаясь на собственный потенциал.

Напомним, что сейчас Россия и Индия налаживают сотрудничество в деле развития гражданского авиастроения. Так, уже согласовано производство лайнеров SJ-100 на территории Индии, а ОАК в перспективе поставит в республику первую партию самолётов Ил-114-300. В настоящее время Индия является стремительно растущим рынком сбыта продукции гражданской авиации: в стране действует программа снижения стоимости пассажирских авиаперевозок, и здесь российские самолёты, по определению стоящие дешевле западных аналогов, могут стать для родины Ганди ключом к её реализации.