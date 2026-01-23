Внесённые в реестр модели набрали почти в полтора раза больше баллов локализации, чем требуется.

В России действует программа субсидирования производства и приобретения отечественной продукции. Затрагивает она в том числе и грузовые автомобили, но чтобы под неё подпадать, войдя в реестр отечественной промышленной продукции, грузовикам необходимо производиться в России и набрать не менее 2500 баллов локализации. И вот, как сообщило издание «Деловой Петербург», грузовики БАЗ, производство которых началось в конце прошлого года на бывшем заводе SCANIA и MAN в Шушарах (Санкт-Петербург), включены в программу субсидирования в текущем году.

Речь идёт о седельном тягаче БАЗ S34A10, самосвале БАЗ S32A50, автомобиле с бортовой платформой БАЗ S32A30, а также о двух шасси БАЗ S32A00 и БАЗ S34A00. Как вы заметили, за этими на первый взгляд идентичными индексами скрываются радикально разные грузовые автомобили.

Как уточняется, на петербургской площадке планируется выпускать примерно по два грузовика БАЗ в сутки. План на этот год — 600 автомобилей, тогда как максимальная производственная мощность составляет 1400 автомобилей в год.