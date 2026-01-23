Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Грузовые автомобили БАЗ включены в программу субсидирования Минпромторга России
Внесённые в реестр модели набрали почти в полтора раза больше баллов локализации, чем требуется.

В России действует программа субсидирования производства и приобретения отечественной продукции. Затрагивает она в том числе и грузовые автомобили, но чтобы под неё подпадать, войдя в реестр отечественной промышленной продукции, грузовикам необходимо производиться в России и набрать не менее 2500 баллов локализации. И вот, как сообщило издание «Деловой Петербург», грузовики БАЗ, производство которых началось в конце прошлого года на бывшем заводе SCANIA и MAN в Шушарах (Санкт-Петербург), включены в программу субсидирования в текущем году.

Может быть интересно

Речь идёт о седельном тягаче БАЗ S34A10, самосвале БАЗ S32A50, автомобиле с бортовой платформой БАЗ S32A30, а также о двух шасси БАЗ S32A00 и БАЗ S34A00. Как вы заметили, за этими на первый взгляд идентичными индексами скрываются радикально разные грузовые автомобили.

Как уточняется, на петербургской площадке планируется выпускать примерно по два грузовика БАЗ в сутки. План на этот год — 600 автомобилей, тогда как максимальная производственная мощность составляет 1400 автомобилей в год.

#россия #техника #экономика #автомобили #промышленность #баз
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
25
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
9
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
+

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
20:25
при всем уважению к интел, не буду брать ARC B 580... Почему? Titan Quest в 2К на ультрах 100 FPS он не тянет, вот как то так
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
kyuukeksura
20:20
Лет 5 назад покупал джибиэльки на али за 3800, получил курьером их, а в приложении какая-то отмена вроде произошла и ещё и обратно деньги пришли
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
3vova1vova2
20:10
идет этот яндекс маркет лесом
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
3vova1vova2
19:51
и куда сей хлам нужен? я бы еще понял GTX 960 4 Gb и то, она она вообще практически ничего не тянет
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
3vova1vova2
19:43
и как обычно сборка гумно хлама
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Андрей Марченко
19:24
Всётаки, бюджетно да антикризисно нынче - наверное это 2011-3 на DDR3, благо ддр3 не скаканула так в цене, а зеоны сильно не чувствуют разницу между ддр3 и ддр4, особенно в 4 канале. Новая ддр3 8гб чу...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Евгений Васютин
18:57
.... шутку оценил
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Евгений Васютин
18:56
интересно, почему процессоры i3 не стоят по $300. следуя вашей логике
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Владимир
18:53
блин а почему досихпор 8060S а не какаянить 9060S ....
Названы предполагаемые спецификации процессоров серии Ryzen AI MAX 400
Михаил Авраменко
18:16
Весна придёт - всё само растает.
ABC News: миллионы жителей США могут оказаться в зоне действия сильной зимней бури
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter