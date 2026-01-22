Поставки запчастей и иностранные компетенции более не требуются.

Вплоть до 2022 года российским управленцам от мира энергетики казалось, что закупать газовые турбины западного производства — это правильно, безопасно, эффективно и просто. События зимы 2022 года показали, что, быть может, это и было просто и эффективно, но вот с технологической безопасностью ситуация подкачала, причём до такой степени, что отечественным специалистам пришлось в авральном режиме обретать необходимые компетенции по обслуживанию и ремонту работающих на российских энергообъектах западных турбин.

Процесс шёл постепенно, и вот госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что входящий в состав её дивизиона «Росатом Инфраструктурные решения» сервисный центр «РИР Энерго» в минувшем году освоил полный цикл обслуживания и ремонта газотурбинных установок производства General Electric и Siemens.

Ранее, отметили в «Росатоме», всё регламентное обслуживание данных агрегатов выполнялось представителями соответствующих компаний, но теперь оно осуществляется собственными силами госкорпорации. Уточняется, что за прошлый год сервисным центром «РИР Энерго» было проведено порядка 100 работ разной степени сложности: от бороскопических исследований до капитальных ремонтов установок.

Добавим, что сейчас российское машиностроение активно решает проблему зависимости от импорта в энергетической сфере, производя собственные газовые турбины, в том числе большой мощности. Ранее в России, причём, на минуточку, даже в советский период, газотурбинные установки большой мощности не производились в принципе.