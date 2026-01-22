Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Росатоме» полностью освоили обслуживание и ремонт газовых турбин Siemens и General Electric
Поставки запчастей и иностранные компетенции более не требуются.

Вплоть до 2022 года российским управленцам от мира энергетики казалось, что закупать газовые турбины западного производства — это правильно, безопасно, эффективно и просто. События зимы 2022 года показали, что, быть может, это и было просто и эффективно, но вот с технологической безопасностью ситуация подкачала, причём до такой степени, что отечественным специалистам пришлось в авральном режиме обретать необходимые компетенции по обслуживанию и ремонту работающих на российских энергообъектах западных турбин.

Может быть интересно

Процесс шёл постепенно, и вот госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что входящий в состав её дивизиона «Росатом Инфраструктурные решения» сервисный центр «РИР Энерго» в минувшем году освоил полный цикл обслуживания и ремонта газотурбинных установок производства General Electric и Siemens.

Ранее, отметили в «Росатоме», всё регламентное обслуживание данных агрегатов выполнялось представителями соответствующих компаний, но теперь оно осуществляется собственными силами госкорпорации. Уточняется, что за прошлый год сервисным центром «РИР Энерго» было проведено порядка 100 работ разной степени сложности: от бороскопических исследований до капитальных ремонтов установок.

Добавим, что сейчас российское машиностроение активно решает проблему зависимости от импорта в энергетической сфере, производя собственные газовые турбины, в том числе большой мощности. Ранее в России, причём, на минуточку, даже в советский период, газотурбинные установки большой мощности не производились в принципе.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #«росатом» #siemens #general electric
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
78
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
11
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

КОТ
18:17
Может нужно количество депутатов ограничить? Например, если в доме площадью 60 кв.м уже 5-6 кошек, а хозяева их могут полноценно содержать, поддерживать чистоту и они не мешают соседям, то что, остав...
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
DTS
18:05
Плохая из тебя гадалка, плохо угадываешь, не позолочу тебе ручку за твои гадания про меня. На мой счет ты ошибся во всем.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
18:03
Не мажся поздно брыкаться. твоих акков за 3 дня грохнули 55 акков и этот туда же. но создашь новый тебе не привыкать.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
18:02
Ну да, как ты тут бабку Вангу гадалку из себя не изображаю, куда мне до твоих таких альтернативно "умных" комментариев.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
18:00
Умного нечего не пишешь. и ботовод этого достаточно. дедуля. Тебя админы обожают.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:58
За что меня забанят?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
17:57
За банят тебя увидишь. постараюсь. а теперь плачь. дедуля в другой теме много лишнего писал.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:57
Давно это сколько? Вроде мы тут первый раз друг другу что-то писали, или может ты мне писал раньше с других твоих клонов?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
17:55
Ты несешь здесь чушь и сам себе лайкаешь палешся. Давно наблюдаю за тобой или запрещаешь ?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:54
Теперь мне стало понятно, почему ты такие комментарии пишешь и потом их удаляешь. Так выключи, чтоб не писать чушь и не удалять ее потом.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter