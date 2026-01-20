Многие забывают активировать парковочную сессию и «попадают» на большой штраф.

В крупных городах, особенно в Москве, бесплатные парковки остались разве что во дворах и вдоль незначительного количества улиц на окраинах города. Несмотря на распространение платных парковок, водители регулярно забывают активировать парковочную сессию, из-за чего с точки зрения Центра организации дорожного движения (ЦОДД) происходит неоплата и, как следствие, нарушение правил постановки транспортного средства на парковку. А штраф за безобидную по своей сути неоплату парковки в той же Москве, например, несоразмерно высок относительно штрафов за куда более серьёзные и опасные нарушения — 5 000 рублей.

Учитывая, как много людей «попадают» на этот штраф не из каких-то конкретных побуждений, а исключительно по собственной невнимательности или же ошибок в работе приложения, и насколько бесполезно впоследствии этот штраф оспаривать, в Госдуме предложили ввести механизм постоплаты парковки. И вот, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на попавший в его распоряжение проект закона, работа в этом направлении ведётся.

Как отметили в Минтрансе России, ведомство подготавливает проект федерального закона, подразумевающего внедрение системы постоплаты парковочных сессий — то есть, чтобы оплачивать парковку нужно было не до или сразу после остановки транспортного средства, а уже после отъезда с парковочного места.

В Минтрансе добавили, что такое решение одновременно повысит дисциплинированность автовладельцев и избавит добросовестных автолюбителей от штрафов, в том числе связанных с ошибкой работы приложения, «глушения» интернета и других технических неполадок, на которые гражданин повлиять не может.