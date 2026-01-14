Контракт был заключен осенью 2024 года, и вот к середине зимы 2025/2026 он был выполнен.

Доставшиеся российским метрополитенам с советских времён подвижные составы на сегодняшний день уже не выдерживают никакой критики по причине их катастрофического морального устаревания. На входящем в состав Трансмашхолдинга (ТМХ) предприятии «Метровагонмаш» это понимают, поэтому беспрестанно трудятся над производством новых, современных вагонов метро для «подземок» различных городов.

Вот и до Новосибирска обновление добралось. Так, сегодня ТМХ сообщил о выполнении заключённого осенью 2024 года контракта, по которому предприятие обязалось поставить Новосибирскому метрополитену пять пятивагонных составов модели 81-725/726/727. На сегодняшний день все пять составов уже курсируют по метро сибирской столицы.

Как отметили в Трансмашхолдинге, новые поезда полностью соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности, оснащены информационными экранами, системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, USB-розетками для подзарядки мобильных устройств, а также антигрязевым препятствующим скольжению покрытием пола.

При этом все основные элементы поездов, включая копрессоры, асинхронные тяговые приводы, редукторы, системы управления и многое другое, произведены в России.